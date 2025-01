News

Martina Pedretti | 10 Gennaio 2025

TikTok potrebbe chiudere negli Stati Uniti il 19 gennaio 2025, a meno che la Corte Suprema non intervenga.

TikTok chiuderà negli USA il ​​19 gennaio a meno che non intervenga la Corte Suprema

Il destino di TikTok negli USA pende da un filo, con una decisione cruciale attesa dalla Corte Suprema. Nelle ultime ore è emerso che se i giudici non bloccheranno o ritarderanno l’entrata in vigore della legge destinata a imporre la vendita dell’app da parte della sua società madre cinese ByteDance, il popolare social network chiuderà i battenti il 19 gennaio 2025.

TikTok conta oltre 170 milioni di utenti mensili negli USA molti dei quali vedono la piattaforma come uno strumento essenziale per lavoro, svago e informazione. Se la legge entrerà in vigore, gli utenti già registrati potranno continuare a usare l’app, ma senza aggiornamenti, mentre nuovi download saranno bloccati. Gli esperti avvertono che una sospensione, anche temporanea, potrebbe avere un impatto significativo. Infatti ben un terzo degli utenti giornalieri potrebbero abbandonare la piattaforma, causando ingenti perdite di entrate pubblicitarie.

La questione è politicamente sensibile. Il presidente eletto Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di posticipare l’entrata in vigore della legge per consentire alla sua nuova amministrazione di negoziare una soluzione. Trump ha sottolineato la propria capacità di gestire la questione a livello diplomatico. Tuttavia, la posizione ufficiale del governo resta ferma: TikTok rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale, poiché ByteDance potrebbe essere obbligata dalle autorità cinesi a fornire dati sensibili.

Nonostante queste preoccupazioni, TikTok ha evidenziato l’assenza di prove concrete che dimostrino un uso improprio dei dati da parte del governo cinese. Gli avvocati dell’app sostengono che la legge violi il Primo Emendamento, limitando in modo sproporzionato la libertà di espressione di milioni di americani.

La Corte Suprema dovrà stabilire quale livello di revisione applicare alla legge. Un controllo rigoroso potrebbe portare all’abrogazione, e quindi dal 19 gennaio 2025 TikTok potrebbe essere bloccato negli USA.