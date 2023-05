News

Andrea Sanna | 17 Maggio 2023

TikTok

Emoji segrete su TikTok?

I social riservano sempre delle sorprese. Una di queste arriva da TikTok e riguarda alcune emoji segrete emerse scorrendo nella sezione commenti dei “Per te”. Probabilmente dando un’occhiata vi sarete trovati davanti ad alcune strane e particolari faccine, da quelle arrabbiate ad altre tristi.

Molto presto saranno utilizzabili, ma ora come ora è possibile ottenerle in qualche modo? Come fare in tal caso? Per chi non ne fosse a conoscenza esistono dei codici top secret, che vi abbiamo riportato in seguito al termine dell’articolo.

C’è da dire che queste emoji esistono da molto tempo su TikTok, ma non tutti ne conoscono l’esistenza. Non sono uguali a quelle standard che conosciamo tutti. E poco importa se possedete un sistema operativo iOS o Android. Saranno visibili allo stesso modo a tutti gli utenti, senza alcun tipo di distinzione. Ebbene sì.

Ma esiste un modo semplice per poterle ottenere e soprattuto utilizzare con gli altri utenti di TikTok? La risposta è sì. In pochi semplici passi non dovrete fare altro che:

andare nella barra di battitura.

digitare alcune precise parole utilizzando le parentesi quadre.

Vi facciamo un esempio molto semplice. Volete esprimere il vostro stupore per il contenuto appena visionato su TikTok? Vi basterà scrivere semplicemente [surprised] e così via per tutte le altre espressioni.

Chiaramente ogni emozione, così come capita per le emoji classiche, hanno un codice preciso. Ecco come fare per conoscerle tutte.

I codici per le emoji

Qual è dunque la lista completa di tutti i codici delle emoji segrete di TikTok? Sono diverse e qui sotto ve le riportiamo tutte. Di modo che così se anche voi volete utilizzarle sapete come fare:

[smile] [happy] [angry] [cry] [embarrassed] [surprised] [wronged] [shout] [flushed] [yummy] [complacent] [drool] [scream] [weep] [speechless] [funnyface] [laughwithtears] [wicked]

Tra gli altri codici delle emoji di TikTok troviamo ancora:

[facewithrollingeyes] [sulk] [thinking] [lovely] [greedy] [wow] [joyful] [hehe] [slap] [tears] [stun] [cute] [blink] [disdain] [astonish] [rage] [cool] [excited] [proud] [smileface] [evil] [angel] [laugh] [pride] [nap] [loveface] [awkward] [shock]

E voi eravate a conoscenza di questa curiosa funzione di TikTok? Continuate a seguirci per non perdervi nemmeno una news!