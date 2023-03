News

Andrea Sanna | 2 Marzo 2023

TikTok

Presto, a partire dalle prossime settimane, su TikTok sarà possibile inserire un promemoria serale. Ecco in cosa consiste

Mentre i dispositivi governativi negli USA bloccheranno le funzioni dell’app, TikTok prosegue il suo processo di innovazione e sperimentazione. Come reso noto dalla stessa piattaforma, infatti, ci sono delle novità importanti che riguardano il tempo dii utilizzo dell’app e non solo per i minorenni.

Stando a quanto si apprende, infatti, oltre a queste nuove funzionalità riguardanti il collegamento familiare, anche gli altri utenti avranno modo di impostare nei vari giorni della settimana gli orari in cui silenziare definitivamente le notifiche di TikTok. Sicuramente utile per coloro che non vogliono ricevere determinati avvisi dopo un certo orario.

E non è finita qui. Perché TikTok ha fatto sapere anche l’intenzione di sviluppare un promemoria serale con un preciso obiettivo: quello di aiutare gli utenti a pianificare in modo pratico e semplice le ore di sonno in cui si vuole mantenere l’opzione “offline”. Al raggiungimento dell’orario impostato, un pop-up farà sapere all’utente di uscire dall’applicazione. Procedimento dunque che si ripeterà ogni qualvolta l’impostazione sarà inserita sul proprio smartphone.

Ma leggiamo le parole di TikTok su questa notizia e l’intenzione di portare avanti il progetto di cui vi abbiamo parlato: “Continuiamo a investire nel miglioramento delle funzioni attuali oltre a introdurre nuovi strumenti che ci aiutano a mantenere il controllo dell’esperienza mentre esprimiamo la nostra creatività, creiamo connessioni importanti e viviamo la cultura e l’intrattenimento”.

Come dicevamo, però, la questione riguarderà specialmente gli adolescenti, che su TikTok trascorrono davvero tantissimo tempo, rispetto a quanto si possa immaginare. Diminuirne dunque i tempi d’impiego, sarà di sicuro una buona cosa non solo per loro, ma anche per i genitori stessi.

Attendiamo dunque di capire l’effetto che avranno questi aggiornamenti di TikTok sugli utenti. Seguiteci ancora per molte altre news e curiosità sulle applicazioni più in voga del momento.

