Andrea Sanna | 1 Marzo 2023

Ci sono dei risvolti per quanto riguarda TikTok negli USA e, più dettagliatamente, nei dispositivi governativi. Si è spesso parlato del grande problema alla sicurezza e alla privacy che arrecherebbe. Come si legge nella nota dell’ufficio federale ora c’è la svolta. Secondo quanto emerso, infatti, si sarebbe fatto “un passo in avanti cruciale per affrontare i rischi presentati dall’applicazioni ai dati sensibili governativi”. In parole povere: la rimozione definitiva della piattaforma entro 30 giorni!

A novembre dello scorso anno il direttore dell’FBI, Christopher Wray aveva spiegato come TikTok, app che vanta oltre 100 milioni di utenti al mese solo negli USA, potrebbe essere utilizzata per raccogliere i dati di ognuno di essi. E ancora controllare l’algoritmo che consente la diffusione dei vari post, utilizzabile per influenzare le scelte politiche o ancora per controllare il software di diversi dispositivi.

A dicembre poi i legislatori statunitensi hanno adottato il pugno di ferro e bandito TikTok dai dispositivi governativi. Una decisione che aveva coinvolto anche altri Stati come Canada, Taiwan e persino l’UE, che ha vietato l’utilizzo ai membri della Commissione. Una scelta quella degli USA che ha già provocato delle tensioni con la Cina. Il portavoce del ministero degli Esteri ha già replicato, ribadendo l’opposizione alla “pratica sbagliata degli Stati Uniti di generalizzare il concetto di sicurezza nazionale di abusare del potere statale e di sopprimere irragionevolmente le società di altri Paesi”.

ByteDance al momento ha preferito non rilasciare dichiarazioni, facendo però spesso presente di non aver mai condiviso alcun tipo di dato con il governo cinese. La medesima società ha fatto sapere anche di essere pronta a riorganizzare l’attività statunitense di TikTok. L’intento, infatti, pare sia quello di “spostare tutti i dati degli utenti UE su data center europei in ottemperanza al Digital Services Act”.

Cosa succederà adesso? Quale decisione applicheranno gli altri Paesi? Attendiamo news!