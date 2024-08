News

Martina Pedretti | 9 Agosto 2024

TikTok

TikTok Spotlight è una novità che consente ai professionisti dell’intrattenimento di sfruttare il feed Per Te per promuovere film e serie TV

Come funziona TikTok Spotlight

TikTok potrebbe essere bandito negli USA all’inizio del 2025, ma nel frattempo l’app continua a operare normalmente. La piattaforma ha recentemente lanciato una nuova iniziativa per i marketer di Hollywood, desiderosi di sfruttare la vasta base utenti di TikTok, ovvero Spotlight, un hub dedicato a serie TV e film.

Il cuore pulsante di TikTok è il feed Per Te, un flusso di contenuti curato algoritmicamente che propone video basati sugli interessi degli utenti. Tuttavia, secondo TikTok, finora non esisteva un modo efficace per i venditori di contenuti di intrattenimento di sfruttare pienamente questo ecosistema unico. È qui che entra in gioco TikTok Spotlight, una nuova soluzione promozionale che consente agli studi cinematografici, alle reti televisive e agli streamer di indirizzare i contenuti legati a specifici titoli o franchise nel feed Per Te.

TikTok Spotlight utilizza una combinazione di apprendimento automatico e revisione umana per individuare i video pertinenti sulla piattaforma. A questo punto come funziona? Il social aggiunge automaticamente un link ai video ritenuti idonei.

Leggi anche: Instagram raddoppia il numero di foto che si possono postare

I link, che appaiono nell’angolo in basso a sinistra del video, porteranno gli utenti a pagine dove saranno presenti informazioni dettagliate sul titolo. Parliamo di dettagli come sinossi, cast, account ufficiali e altri contenuti correlati creati dagli utenti.

Da questa pagina, i marketer possono anche reindirizzare gli utenti a servizi di streaming per la visione immediata, consentire l’acquisto o il noleggio del titolo su piattaforme digitali, o facilitare l’acquisto di biglietti per il cinema.

Tra i primi a utilizzare TikTok Spotlight c’è stata Warner Bros., che ha promosso Dune 2 attraverso un hub curato, un link dedicato al film. Inoltre ha avviato una campagna che ha coinvolto la comunità dei creatori di TikTok, invitandoli a produrre video correlati per sbloccare cornici personalizzate del profilo Dune. Secondo lo studio, TikTok è diventato il principale motore di traffico per la vendita di biglietti durante il weekend di apertura del film a marzo.

Warner Bros. ha pubblicato 164 video sull’account TikTok dedicato a Dune 2 nelle settimane precedenti e successive al lancio del film. Inoltre, ha collaborato con 90 creator per promuovere il film. Il risultato sono stati oltre 260.000 video creati dai fan.

Cameron Curtis, EVP del marketing digitale globale di Warner Bros. Motion Picture Group, ha descritto TikTok Spotlight come uno strumento inestimabile per il marketing. Questo infatti ha permesso di amplificare organicamente la portata del film, coinvolgere un pubblico eterogeneo e creare connessioni autentiche.

TikTok ha collaborato anche con Max di Warner Bros. Discovery per campagne legate a House of the Dragon e Game of Thrones della HBO. TikTok Spotlight si propone di identificare i creatori giusti e offrire incentivi che stimolino la creazione di contenuti autentici. I migliori video vengono poi amplificati sulla piattaforma e oltre.

Nel frattempo l’app si trova attualmente al centro di una battaglia legale contro una legge statunitense, approvata nella primavera del 2024, che potrebbe vietare TikTok a partire da gennaio 2025. Questo a meno che la società madre, ByteDance, con sede a Pechino, non venda TikTok. Solo prossimamente scopriremo come andrà a finire.