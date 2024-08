News

Martina Pedretti | 9 Agosto 2024

Instagram

Grande novità per Instagram, che raddoppia il numero di foto che si possono postare in un carosello, da 10 a 20

Ora nei caroselli su Instagram si possono postare fino a 20 foto o video

Instagram ha finalmente ampliato il numero di foto pubblicabili all’interno di un carosello, consentendo ora agli utenti di includere fino a 20 foto o video in un singolo post.

Questo aggiornamento rappresenta un significativo passo avanti rispetto al limite precedente, che permetteva di caricare solo 10 foto o video per ogni carosello. Già a marzo, Instagram aveva sperimentato un primo incremento, estendendo il numero massimo di fotogrammi a 15 per alcuni. Degli utenti selezionati avevano anche avuto la possibilità di testare il limite ampliato di 20 foto o video in anteprima, ma ora questa opzione è stata resa disponibile a tutti.

Questo cambiamento permette di creare post più completi e immersivi, raddoppiando il numero di immagini o video da inserire all’interno di uno slideshow. Con l’introduzione dei caroselli espansi, Instagram mira a rinfrescare l’esperienza utente, consentendo di mostrare una gamma più ampia di contenuti all’interno di un singolo post.

Leggi anche: TikTok lancia Spotlight per scoprire film e serie TV

Oltre all’espansione dei caroselli, Instagram sta introducendo altre novità che riguardano il modo in cui i contenuti vengono presentati. Ad esempio, sono in fase di sperimentazione le sovrapposizioni di testo all’interno dei caroselli. Queste consentiranno di aggiungere ulteriori dettagli o contesto direttamente sulle immagini. Inoltre, sarà introdotta la possibilità di variare i formati delle immagini all’interno dello stesso carosello, permettendo di caricare foto di diverse dimensioni e orientamenti, senza limitare più gli utenti.

I post a caroselli sono tra i più usati sull’app, e permetteranno agli utenti di comporre il loro album fotografico virtuale in modo dettagliato.