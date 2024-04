News

Martina Pedretti | 19 Aprile 2024

TikTok

TikTok Lite, l’app che paga gli utenti che guardano video, bloccata dall’UE

TikTok è indagato all’UE, che ha richiesto ulteriori informazioni sui rischi di TikTok Lite, fermando la nuova app che permette di guadagnare guardando video. Dopo il lancio in Francia e Spagna, la Commissione ha dato 24 ore al social per chiarire quando questo strumento possa nuocere ai bambini.

ByteDance ha avuto a disposizione un giorno per fornire una valutazione del rischio della sua nuova app TikTok Lite lanciata da poco in Francia e Spagna a causa delle preoccupazioni sul suo potenziale impatto sulla salute mentale dei bambini e degli utenti.

L’imposizione del capo dell’industria UE Thierry Breton risponde ai sensi delle norme tecnologiche dell’UE note come Digital Services Act (DSA). La legge impone alle aziende di fare di più per contrastare i contenuti illegali e dannosi sulle loro piattaforme. Le multe vanno fino al 6% del loro fatturato annuo globale per violazioni.

TikTok avrebbe dovuto effettuare una valutazione dei rischi sulla nuova app Lite prima di lanciarla nei 27 paesi dell’Unione Europea, ha affermato la Commissione.

“I social media ‘leggeri’ creano dipendenza e sono tossici come le sigarette ‘leggere’? Abbiamo appena inviato una richiesta di informazioni sul lancio di TikTok Lite. Non risparmieremo alcuno sforzo per proteggere i minori ai sensi del DSA” ha detto Breton su X.

La Commissione ha sottolineato il potenziale impatto del nuovo programma “Task and Reward Lite” sulla tutela dei minori, nonché sulla salute mentale degli utenti, in particolare in relazione alla potenziale stimolazione di comportamenti di dipendenza.

Questo perché TikTok Lite, rivolto agli utenti di età superiore ai 18 anni, ha un programma premi che consente loro di guadagnare punti eseguendo determinate attività sulla piattaforma come guardare video, mettere mi piace ai contenuti, seguire i creatori o invitare gli amici a iscriversi.

Questi punti possono essere scambiati con premi come buoni Amazon, buoni regalo tramite PayPal o monete di TikTok che possono essere spesi per dare mance ai creatori.

La Commissione ha affermato che TikTok deve fornire la valutazione del rischio per TikTok Lite entro 24 ore. Invece le altre informazioni richieste devono giungere entro il 26 aprile. Dopodiché la Commissione analizzerà la risposta e poi valuterà come agire.