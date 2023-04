News

Andrea Sanna | 20 Aprile 2023

TikTok

Lo Stato del Montana mette al bando TikTok

Nuovi guai in vista per TikTok. Dagli Stati Uniti arriva una notizia che ha lasciato tutti sbigottiti. Stando a quanto si apprende lo Stato del Montana sembra fare sempre più sul serio contro la nota piattaforma. Pare siano stati i primi ad approvare un disegno di legge per proibire l’utilizzo dell’app cinese su tutto il territorio. Ma non solo. L’idea è quella di eliminarla persino da App Store e Play Store.

Nel resto del Paese si discute il da farsi sulla regolamentazione di TikTok o, addirittura, sul possibile blocco per motivi di sicurezza nazionale. Esattamente come già accaduto per i dispositivi del governo e persino in alcune università. Decisione che peraltro si sta espandendo a macchia d’olio anche in altri Stati.

Ad avere questa gatta da pelare è il governatore Greg Gianforte. Semmai dovesse firmare il disegno di legge, TikTok a partire da gennaio 2023 non potrà essere installato o utilizzato da nessuno nello Stato. Se i vari App store dovessero continuare a renderlo disponibile potrebbero rischiare addirittura una salata multa da ben 10.000 dollari al giorno. Per i singoli utenti, invece, non sono previste sanzioni.

Anche se non vi è una conferma effettiva, sembra che lo Stato sia decisamente propenso all’approvazione, anche a seguito della scelta di Gianforte di bannare l’app dai dispositivi governativi. Al contempo, però, potrebbero emergere problemi sulla costituzionalità di tale decisione.

A parlare è Brooke Oberwetter, portavoce di TikTok, che a riguardo ha dichiarato: “Non c’è un piano fattibile per rendere operativo questo tentativo di censurare le voci americane. La costituzionalità del disegno di legge sarà decisa dai tribunali“.

Sebbene ByteDance abbia più volte dato tutte le rassicurazioni del caso in merito alla sicurezza dei dati ed alla gestione delle informazioni personali, a poco sembra essere servito.

Il disegno di legge che prevede il blocco TikTok nel Montana potrebbe violare però il divieto costituzionale dei Bills of Attainder. Si tratta di quegli atti legislativi con cui una persona ritenuta colpevole viene punita senza processo. Capiremo quindi cosa succederà. Ma il social sembra essere fortemente a rischio!