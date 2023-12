News

Martina Pedretti | 20 Dicembre 2023

TikTok aggiorna il look per chi usa tablet o telefoni foldable

TikTok sta lanciando un nuovo aggiornamento che migliora l’interfaccia utente dell’app su schermi più grandi, come tablet e dispositivi pieghevoli. Infatti ora il social è utilizzabile al meglio anche da chi usa questi oggetti.

Secondo quanto dichiarato dal sito di TikTok: “Le persone ora possono guardare i loro video preferiti su schermi più grandi e sperimentare un feed video chiaro, barre di navigazione semplificate e supporto per l’orientamento che porteranno il loro viaggio su TikTok a un livello superiore”.

Entrando in dettagli, le funzioni principali dell’aggiornamento TikTok per tablet e smartphone pieghevoli prevedono:

Feed video più pulito: il feed video aggiornato mostrerà i contenuti con maggiore chiarezza.

il feed video aggiornato mostrerà i contenuti con maggiore chiarezza. Barre di navigazione semplificate: le barre di navigazione nella parte superiore e inferiore dello schermo concedono un facile accesso alle funzionalità principali e alle schede preferite.

le barre di navigazione nella parte superiore e inferiore dello schermo concedono un facile accesso alle funzionalità principali e alle schede preferite. Supporto per la visualizzazione in orizzontale o in verticale: il social ora propone video sia in orizzontale che in verticale, e gli utenti possono scegliere come orientare il dispositivo.

È un aggiornamento utile, perché fornire opzioni di utilizzo estese su una vasta gamma di piattaforme consentirà a più persone di interagire con i contenuti di TikTok in più modi.

L’utilizzo dei tablet può anche aiutare TikTok a raggiungere un numero maggiore di utenti più giovani, che non dispongono ancora di un dispositivo mobile. Chiaramente questo potrebbe anche essere un problema, ma il social ha come obiettivo quello di tutelare l’esperienza in app dei minorenni.

TikTok non ha annunciato una data precisa per il rilascio dell’aggiornamento, suggerendo solamente che la novità sarà disponibile per tutti gli utenti entro i prossimi giorni.