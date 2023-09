News

Andrea Sanna | 19 Settembre 2023

TikTok

I motivi della multa a TikTok

TikTok nuovamente nel mirino e ora si trova costretto a pagare una cifra piuttosto alta! Ma che succede stavolta e quali sono i motivi della multa di cui tanto si parla e che arriva dall‘Irlanda? Vediamo insieme cosa è accaduto.

Tutto è cominciato dalla Commissione per la Protezione dei Dati (conosciuta anche solo semplicemente come dpc) irlandese. Questa ha multato TikTok per una cifra pari a 345 milioni di Euro. La decisione arriva dopo la chiusura dell’indagine di un periodo che va dal 31 luglio al 31 dicembre. Perché? Pare che il tutto sia “in relazione al trattamento dei dati personali relativi agli utenti minori”.

Una stangata davvero importante e dura per l’azienda che ora si trova costretta a fare estrema attenzione. Un portavoce di TikTok dopo l’accaduto ha pensato bene di intervenire e dire la sua, come gentilmente riferito dal sito Ansa. Come possiamo leggere si è detto in disaccordo con sanzione:

“Pur rispettando l’autorità della dpc, non siamo d’accordo sulla decisione, in particolare sull’importo della sanzione. Le criticità sollevate dall’autorità irlandese si concentrano su alcune impostazioni e funzionalità presenti in app tre anni fa e che abbiamo modificato ben prima dell’avvio dell’indagine, come l’impostazione dei profili degli utenti sotto i 16 anni privati di default”, ha assicurato il rappresentante dell’azienda.

Ci sarà quindi un ulteriore difesa da parte di TikTok e intervento sulla faccenda? A ora non lo sappiamo. Ma episodi analoghi non è la prima volta che si verificano. Per esempio nel mese di aprile la piattaforma ha dovuto pagare un’ammenda di 14,5 milioni. Stavolta il Paese a lanciare l’accusa era stata invece l’Inghilterra. Anche in questo caso ci sono i minori di mezzo, poiché si trattava di “uso improprio dei dati dei bambini”.

Seguiteci ancora per tante altre news su TikTok e non solo!