Andrea Sanna | 28 Giugno 2023

TikTok Now eliminato a breve

Nemmeno un anno fa TikTok ha annunciato la funzione TikTok Now che non faceva altro che replicare un altro social: BeReal. A distanza di alcuni mesi dal suo esordio, sembra proprio che ByteDance abbia deciso di eliminare per sempre questa opzione.

Diversi utenti sul web, come mostrato da questo post su Twitter stanno postando la notifica dove appunto si legge che molto presto l’attività sarà interrotta. Resta da capire poi TikTok Now in qualche modo verrà integrata all’app di origine o sarà rimossa totalmente.

Addio a #TikTok Now, il clone di #BeReal verrà dismesso a breve pic.twitter.com/xhavlsbsUl — Alessandro Antonucci (@techworldaleant) June 27, 2023

Questo lo diciamo perché, per esempio, in America TikTok Now la troviamo inclusa all’interno dell’applicazione. Da noi, invece (così come in altri Paesi) hanno ne hanno ricreato una apposita che, ora come ora, troviamo presente sui vari store digitali, ma a breve non sarà più così.

Sebbene negli USA ci sia questa differenza, anche gli utenti americani hanno ricevuto la notifica di interruzione di TikTok Now. A riportare l’annuncio l’esperto di social media, Matt Navarra a The Verge.

Ma per quale motivo succede tutto questo? Sono note le cause di questa interruzione? Al momento non conosciamo quale sia il perché di tutto questo. Si presume però che la motivazione sia legata allo scarso riscontro da parte del pubblico. E si pensava appunto che TikTok Now in qualche modo potesse dare filo da torcere a BeReal e contrastare il rivale. In realtà si è verificato tutto il contrario.

Vedremo però se più avanti la piattaforma deciderà di spiegare mediante una notifica o attraverso gli addetti ai lavori cosa sia successo davvero. Per impedire il funzionamento di TikTok Now di sicuro ci saranno delle motivazioni concrete alla base. Forse con il tempo le conosceremo.

Sebbene questa funzionalità di TikTok non la rivedremo (forse), c’è da dire comunque che in generale l’applicazione sta apportando importanti modifiche. L’intenzione è sempre quella di regalare un’esperienza più sicura agli utenti.