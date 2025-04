TikTok ora mostra le recensioni per i luoghi taggati nei post

News

Martina Pedretti | 16 Aprile 2025

TikTok

TikTok introduce una nuova funzione che mostra le recensioni lasciate dagli utenti per i luoghi taggati nei video.

Su TikTok arrivano le recensioni ai luoghi

TikTok continua a espandere le sue funzionalità aziendali con una nuova aggiunta pensata per rafforzare la scoperta in-app: ora mostra le recensioni degli utenti per i luoghi taggati nei post video.

Questa funzione che potrebbe ridefinire ulteriormente il modo in cui gli utenti cercano esperienze, prodotti e attività commerciali direttamente all’interno della piattaforma.

Come mostrato dal ricercatore di app Jonah Manzano, alcuni video su TikTok ora presentano una scheda “Recensioni” all’interno della sezione commenti. Qui vengono raccolte opinioni e valutazioni lasciate dagli utenti su attività commerciali o luoghi specifici, con la possibilità di assegnare un voto positivo. Toccando una recensione, si viene inoltre indirizzati al profilo TikTok dell’autore.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, questa novità rientra nella più ampia strategia di TikTok di posizionarsi come motore di ricerca alternativo a Google. Già nel 2022, un dirigente Google aveva sottolineato che “quasi il 40% dei giovani, per cercare un ristorante, non usa Google Maps ma TikTok o Instagram”.

Questo nuovo sistema potrebbe essere un tassello chiave nella strategia e-commerce dell’app. La versione cinese di TikTok, Douyin, genera ormai la maggior parte dei ricavi dallo shopping in-app e TikTok punta a replicare quel modello anche in Occidente. L’integrazione di recensioni, infatti, potrebbe preludere a un’ulteriore espansione, come la consegna di cibo a domicilio, già attiva su Douyin.

Leggi anche: Come trasformare le Live Photo di iPhone in brevi video

Al momento, le recensioni su TikTok sono disponibili solo per un numero limitato di luoghi e video selezionati, ma rappresentano un altro passo importante nella trasformazione dell’app in un ecosistema completo per scoperta, valutazione e acquisto.