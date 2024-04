News

Martina Pedretti | 22 Aprile 2024

TikTok userà l’AI per copiare e riutilizzare la nostra voce

L’intelligenza artificiale sta sempre più prendendo piede nel mondo tech. Lo strumento più noto è ChatGPT di OpenAI, ma anche altre aziende come Google e Meta stanno perfezionando i loro supporti. Ora anche TikTok è pronto a implementare questa tecnologia, e sembra che potrebbe presto clonare la nostra voce con l’AI.

TikTok, offre già alcune funzionalità di intelligenza artificiale per i suoi utenti. Secondo una fonte però, l’app sta ora lavorando su una nuova funzionalità di sintesi vocale basata sull’intelligenza artificiale.

Secondo quanto individuato dal cacciatore di codici AssembleDebug nell’ultima versione dell’app TikTok per Android, è presente una voce “Libreria vocale TikTok”, oltre a una nuova opzione per “Crea la tua voce con l’intelligenza artificiale“. Non esiste ancora un nome formale per questa funzionalità, ma le parole individuate nelle stringhe del codice fanno capire di cosa si tratta.

AssembleDebug è persino riuscito a usare alcune delle funzionalità, mostrando anche la schermata introduttiva della funzione, che spiega il processo di utilizzo. “Crea una versione AI della tua voce in soli 10 secondi! Potrai utilizzarlo con la sintesi vocale nei video TikTok“, si legge.

Proseguendo su Continua nella schermata introduttiva gli utenti si troveranno poi nelle pagine dei Termini della Libreria vocale di TikTok. Qui si può scoprire come le registrazioni vocali sono gestite dalla piattaforma e come una voce registrata può essere rimossa dai server di TikTok. Premendo Accetto gli utenti possono accedere pagina di registrazione, che dai leak appare vuota, probabilmente perché la funzionalità è nelle prime fasi di sviluppo.

Quando sarà disponibile, gli utenti dovranno leggere una porzione di testo sullo schermo, che aiuterà TikTok a riconoscere la voce con l’AI ed eventualmente a renderla disponibile nella libreria vocale affinché altri possano utilizzarla. AssembleDebug ipotizza che gli utenti dovranno probabilmente registrare la propria voce solo una volta, anche se potrebbe esserci anche un’opzione per registrare nuovamente la voce.

Come sempre sorgono le prime preoccupazioni riguardo al potenziale uso improprio di uno strumento di sintesi vocale basato sull’intelligenza artificiale come questo. In un momento come questo in cui la disinformazione dilaga sulle piattaforme online è facile che un simile strumento venga usato da malintenzionati.

Speriamo quindi che TikTok riesca a perfezionare lo strumento per permettere sicurezza ai suoi utenti. Al momento la funzione che permette di clonare la nostra voce con l’AI è ancora in fase di sviluppo, e non sappiamo quando la si potrà usare in Italia o nel resto del mondo.