Martina Pedretti | 24 Ottobre 2023

La durata dei video TikTok potrebbe salire a 15 minuti

Vuoi caricare video ancora più lunghi su TikTok? Presto, questa potrebbe essere un’opzione, dato che il social sta sperimentando una nuova opzione che permetterà di postare video lunghi 15 minuti, estendendo l’attuale limite di video di 10.

Ad alcuni utenti infatti è iniziata ad arrivare una notifica, pubblicata dall’esperto di social media Matt Navarra, che annuncia l’arrivo della funzione per caricare clip di 15 minuti su TikTok.

Il limite della durata dei video TikTok in origine era di 15 secondi, per poi spostarsi sui 60 secondi, e poi si è passato a 3 minuti e a 5 minuti, prima di arrivare a 10 minuti nel 2022. Successivamente però è stata rimossa l’ultima opzione come registrazione diretta dall’app, ma è ancora disponibile quando si carica una clip dalla galleria.

Presto, apparentemente, la durata dei TikTok salirà a 15 minuti. L’app nata per condividere video brevi arriverà quindi a rivoluzionare del tutto la sua identità.

Chiaramente la logica dal punto di vista di TikTok è che, con i video più lunghi, si aumenta il tempo trascorso sull’app. Vale anche la pena notare che Douyin, la versione cinese dell’app, l’anno scorso ha ampliato la durata dei video a 30 minuti.

Questo vuol dire che presto potremo anche vedere TikTok della durata di 30 minuti nel prossimo futuro?