TikTok torna disponibile sugli store su iOS e Android in USA

Martina Pedretti | 14 Febbraio 2025

TikTok ripristinato negli App Store USA

Mentre continuano le discussioni sul suo futuro negli USA, TikTok è stato ripristinato per il download sia su Google Play che sull’App Store. Infatti entrambe le aziende hanno ricevuto garanzie ufficiali che non saranno multate per aver facilitato l’accesso all’app, tecnicamente vietata.

In base al “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act”, approvato dall’amministrazione Biden, TikTok avrebbe dovuto essere venduto a un proprietario con sede negli USA entro il 19 gennaio, altrimenti sarebbe stato bandito. Nonostante non ci sia stata alcuna vendita, il presidente Trump, insediatosi il 20 gennaio, ha firmato un ordine esecutivo che concede a TikTok altri 75 giorni per trovare un accordo conforme ai requisiti di legge.

Sebbene l’ordine non annulli direttamente la normativa esistente, Trump ha rassicurato i provider statunitensi di TikTok che non saranno penalizzati per eventuali violazioni.

Apple e Google hanno però deciso di rimuovere TikTok, CapCut, Lemon8 e altre app di ByteDance dai rispettivi store. La situazione è cambiata con l’intervento del neo-procuratore generale Pam Bondi, che ha garantito ufficialmente che le due aziende non rischiano sanzioni, consentendo così il ripristino delle app per il download.

Questa decisione garantisce la disponibilità di TikTok (e delle altre app di ByteDance) per almeno i prossimi 50 giorni. Entro questo termine scadrà la proroga di 75 giorni concessa per i negoziati.

Secondo fonti vicine all’amministrazione Trump, sono in corso discussioni con colossi tecnologici come Microsoft, Oracle e Amazon per definire un possibile accordo. Tra le ipotesi avanzate, anche quella che prevede l’acquisizione di una quota di TikTok da parte del governo statunitense.

Nonostante il ripristino dell’app, il futuro di TikTok negli USA rimane incerto. Le discussioni tra i rappresentanti dell’azienda e l’amministrazione americana sono frequenti, ma non hanno ancora portato a un accordo definitivo.

Con la scadenza della proroga fissata per l’inizio di aprile, l’intero settore rimane in attesa di sviluppi. La speranza è quella di una soluzione che garantisca continuità a una delle piattaforme più popolari al mondo.