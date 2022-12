News

Martina Pedretti | 21 Dicembre 2022

TikTok

Una nuova funzione su TikTok spiega come funziona l’algoritmo che propone determinati video nei Per Te: ecco perché vengono scelti

Una nuova funzione di TikTok chiarisce perché determinati video sono nei nostri Per Te

Vi siete mai chiesti come funziona l’algoritmo di TikTok e perché l’app ci propone determinati video nella sezione Per Te? Da ora sarà l’app stessa a rispondere a questo quesito, con una nuova funzione.

Infatti TikTok ha lanciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di capire perché uno specifico video appare nel loro feed Per Te. In questo modo la piattaforma mette a contatto l’utenza con le sue metodologie interne.

La sezione Per Te è dedicata a tutti quei contenuti che TikTok consiglia ai suoi utenti, in base a una serie di motivi. Qui l’app inserisce video che pensa possano interessare, in base alle interazioni con altri contenuti. A differenza di Instagram, dove la pagina Esplora è seconda alla Home, i Per Te di TikTok sono la sezione dove gli utenti passano più tempo, rispetto a quella dei seguiti.

Con la nuova funzionalità, ora disponibile per un numero selezionato di utenti negli USA, gli utenti potranno capire perché vengono loro proposti determinati video.

Ma come funziona? Per utilizzarla basta cliccare sull’icona della condivisione di un qualsiasi video nel feed Per Te. Dopodiché si può selezionare l’icona del punto interrogativo denominata ‘Perchè questo video‘. Se cliccata, si trovano informazioni sul perché l’algoritmo ha valutato che quel contenuto avrebbe potuto interessare l’utente.

In generale TikTok consiglia video simili ad altri contenuti con i quali abbiamo interagito in passato, tramite like, commenti e condivisioni. Anche il tempo che si pasa su ogni contenuto è un fattore determinante, e lo stesso vale per la zona del mondo in cui ci troviamo, che serve anche per non far apparire tra i Per Te video in lingue che non conosciamo.

Sul blog di TikTok si legge: “Questa funzione è uno dei tanti strumenti ai quali stiamo lavorando fornire una maggiore trasparenza a coloro che utilizzano la nostra piattaforma. Guardando al futuro, continueremo a lavorare su questa funzionalità per offrire maggiore trasparenza in merito ai contenuti consigliati”.