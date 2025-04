News

Nicolo Figini | 2 Aprile 2025

ai tinder

Volete provare a conquistare una AI con la vostra capacità nel flirtare? Tinder mette a disposizione un gioco che ve ne dà l’opportunità. Ecco come funziona.

Il gioco di Tinder con l’AI

Si chiama The Game Game ed è il gioco interattivo presente all’interno di Tinder tramite il quale sarà possibile mettersi alla prova flirtando con l’intelligenza artificiale. Un’esperienza interattiva che permette di tentare la conquista di un ipotetico partner sbagliando finché non ci si riesce.

LEGGI ANCHE: Attenzione a questo messaggio su WhatsApp che riguarda il terremoto in Myanmar

Ma come funziona questo gioco? L’AI crea degli scenari molto particolari per alleviare la pressione di una vera conversazione ma mira a mantenere il realismo dei primi approcci. Prima di tutto bisogna accedere all’app e premere sul loro in basso a sinistra.

In seguito, occorre sceglie uno scenario basato sui propri dati: età, sesso e gli interessi. Ogni conversazione non sarà mai uguale alla precedente perché al cento per cento un’esperienza personalizzata. A questo punto, una volta partita la chiacchierata, non dovrete scrivere ma parlare a voce alta, mettendoci tutto il vostro fascino.

Gli utenti di Tinder sono valutati su una scala di ‘tre fiamme‘ e l’Ai darà feedback in tempo reale, sia che si facciano progressi sia che si stia andando male. Il massimo del punteggio si avrà solo utilizzando la propria intelligenza, il proprio charme e il proprio umorismo. Qualità che non devono mai mancare all’inizio di una conoscenza.

Alla fine, tutti riceveranno una valutazione riguardante i momenti in cui se la sono cavata e i punti su cui dovranno lavorare ancora. “Continuiamo a lavorare con piattaforme come Tinder per apportare prodotti che possano costruire capacità pratiche e sicurezza“, ha rivelato Sara Caldwell di OpenAI. Per adesso l’opzione è disponibile solo negli Stati Uniti ma probabilmente arriverà molto presto anche in Italia.