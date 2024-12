News

Nicolo Figini | 4 Dicembre 2024

Telegram

In questo ultimo periodo di sta diffondendo una nuova truffa per quanto riguarda Telegram e la falsa promessa di ottenere un abbonamento alla versione Premium in maniera del tutto gratuita.

Nuova truffa su Telegram

Nelle ultime settimane vi abbiamo fornito diversi guide su come usufruire di alcune funzioni all’interno di Telegram. Possiamo citare, per esempio, il modo di silenziare una chat oppure come utilizzare e come guadagnare le stelle presenti sull’app.

Oggi, tuttavia, vogliamo mettervi in guardia da una nuova truffa il cui scopo è quello di rubarvi i dati sensibili e di conseguenza anche il vostro denaro. Si tratta di una campagna di phishing che promette di assicurarvi un abbonamento Premium a Telegram gratuitamente, senza spendere un euro.

A diffondere l’avviso è stata l’azienda Kaspersky, che si occupa di sicurezza contro le minacce informatiche. L’esperta Olga Svistunova, come riporta anche il sito HDBlog, ha affermato:

“Abbiamo rilevato schemi di phishing che sfruttano il tema di Telegram Premium in diverse lingue, suggerendo che i cybercriminali operano a livello globale. Anche se alcuni Paesi non sono ancora stati colpiti da queste truffe, è molto probabile che prima o poi succederà.

Per questo motivo, durante il periodo delle festività, è particolarmente importante rimanere cauti e diffidenti nei confronti di offerte che sembrano troppo allettanti per essere vere”.

Ma come funziona questa truffa? Tra le tecniche più utilizzate c’è quella della ricezione di un link che, se viene cliccato, promette di ottenere gratis la versione Premium. Ovviamente si tratta di una sciocchezza e bisogna stare attenti seguendo alcune piccole accortezze.

Bisogna controllare i link attentamente, anche se sembrano legittimi. Per maggiore sicurezza, inoltre, è consigliato acquistare gli abbonamenti dai canali ufficiali e abilitare sempre l’autenticazione a due fattori per proteggersi nel caso in cui i dati di accesso al proprio account siano stati compromessi.