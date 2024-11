News

Andrea Sanna | 25 Novembre 2024

Purtroppo le truffe attraverso le chiamate sono sempre più diffuse e sempre più fastidiose! Molte di essere arrivano anche dalla Spagna. Ecco come risolvere, perché dei modi esistono!

Occhio alle chiamate e alle truffe!

Continuano a essere molto invasive le truffe telefoniche, che delle volte, se non si fa attenzione, potrebbero mettere in pericolo la nostra sicurezza. Alcune delle chiamate in arrivo, molte dalla Spagna con prefisso (+34). Per tale ragione è bene utilizzare la numerazione VolP personalizzata.

Purtroppo i casi sono in forte aumento, molti di essi anche a causa dell’intelligenza artificiale. Ciò avviene non solo con i phishing ma anche con i vishing (ovvero quelli vocali) che hanno subito una vera e propria impennata. Si passa da finte offerte di lavoro e non solo. Spesso si invita anche l’utente all’utilizzo di WhatsApp. Ciò dunque è l’ennesima trappola che potrebbe farci cadere nelle truffe.

Sul social network il visher chiede dati personali e bancari, che sono “necessari” per completare il processo di assunzione.

Mentre invece le truffe del +34, da numero sconosciuto con prefisso internazionale dalla Spagna, ma riguarda anche altri Stati come Francia, Portogallo o anche l’Olanda per esempio, si ha a che fare con una voce registrata che fa delle proposte alla vittima che incappa in tutto ciò, consigliando poi di proseguire la conversazione su WhatsApp. Ed è qui che avviene il vero e proprio raggiro e si inseriscono nei vari documenti e coordinate bancarie se non si fa attenzione.

Ma quindi come fare a risolvere?

Come risolvere con le truffe

C’è ovviamente la possibilità di poter evadere da questo tipo di truffe telefoniche e per proteggersi da esse si devono seguire alcuni importantissimi punti, che vi riportiamo qui a seguire.

C’è da fare attenzione alle chiamate che arrivano da numeri sconosciuti. Specialmente se queste arrivano dall’estero.

Nel momento in cui si sente una voce registrata, è il caso di riagganciare immediatamente.

Evitate di fornire dati personali e sensibili quali carte di credito via telefono.

Meglio bloccare i numeri del chiamante, etichettandolo come spam.

Bloccare i numeri non salvati in rubrica.

Ove possibile utilizzare i filtri anti-spam integrati nel proprio telefono.

Questi quindi i modi per bloccare le truffe telefoniche.