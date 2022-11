Come ormai ben sappiamo Elon Musk lo scorso 28 ottobre ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari, annunciando grandi cambiamenti. Il suo piano di revisione della piattaforma è appena iniziato e secondo il sito Platformer, Musk ha intenzione non solo di far pagare gli utenti per ottenere la spunta blu, ma renderà presto Twitter a pagamento per tutti.

Si tratta di un’indiscrezione non ancora confermata né tantomeno smentita che ha già fatto tremare i fruitori del social network. Qualora si verificasse, gli utenti quindi andranno a pagare un abbonamento per pubblicare e leggere i tweet. Se poi questi volessero anche la spunta blu, il costo da pagare sarebbe di circa 8 dollari al mese in più.

Al momento Twitter a pagamento per tutti è solo un rumor perciò non sappiamo a quanto ammonterebbe la cifra di un eventuale abbonamento mensile. A quanto pare però gli utenti ogni mese avrebbero un periodo di prova gratuito che consentirà loro di continuare a utilizzare il social network finché questo periodo di prova non scadrà di volta in volta.

Tutte queste scelte stanno spingendo gli utenti a migrare in altre piattaforme simili a Twitter, come il caso di Mastodon. Ma a far storcere il naso è anche la nuova leadership. Molte star del cinema e personalità influenti, infatti, a causa della presenza di Elon Musk a capo del social network, hanno deciso di lasciare la piattaforma, come Gigi Hadid che su Instagram ha definito Twitter “un buco nero di odio e bigottismo” adesso che Elon Musk è a capo di tutto.

PC Professionale © riproduzione riservata.