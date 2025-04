News

Nicolo Figini | 17 Aprile 2025

Twitter

Stando alle ultime indiscrezioni del web, Twitter dovrebbe eliminare i DM e introdurre quella che prenderà il nome di XChat. Ecco tutte le sue funzioni.

Twitter introduce XChat

Twitter ha subito vari cambiamenti nel momento in cui Elon Musk ha assunto il controllo della piattaforma. Alcuni di questi sono stati ben accolti mentre altri sono stati abbastanza criticati. Nel corso del tempo, per esempio, ha cambiato nome in X e ha introdotto anche l’intelligenza artificiale che si chiama Grok.

LEGGO ANCHE: Gemini starebbe lavorando a una funzione identica a quella di ChatGPT: ecco di cosa si tratta

Adesso, stando alle indiscrezioni di alcuni impiegati del social e di ricercatori indipendenti, pare che Twitter subirà una nuova trasformazione. Anche il sito Mashable riporta delle voci di corridoio secondo le quali i DM verranno eliminati e rimpiazzati con una novità assoluta.

Questa dovrebbe prendere il nome di XChat. Ma cosa sappiamo? I primi rumor sono partiti da Zach Warunek, un ingegnere di X che ha risposto a un utente in merito a dei problemi con i messaggi privati. Il professionista ha rivelato che tale sezione sarebbe stata presto eliminata e rimossa del tutto.

La ricercatrice Nima Owji ha in seguito affermato che XChat sarebbe in uso già tra i dipendenti della piattaforma. Si tratterebbe di un concorrente di WhatsApp con annessa crittografia end-to-end dei messaggi. Tra le altre funzioni vengono menzionate anche la possibilità di condividere file, i messaggi temporanei, gli stati di lettura, la cancellazione del testo per tutti e i vocali.

LEGGI ANCHE: Android introduce il riavvio forzato dello smartphone dopo tre giorni di inattività

Ad oggi, nonostante alcune voci sul web, non abbiamo alcuna conferma ufficiale di tutto ciò. Dovremo rimanere in attesa di capire se Elon Musk e Twitter stesso diffonderanno la notizia quando sarà in momento giusto. Non appena avremo la data di rilascio ufficiale vi terremo aggiornati.