Nicolo Figini | 11 Aprile 2025

WhatsApp

Tra le novità che introdurrà WhatsApp dobbiamo parlare anche di quello che ne sarà il contenitore. L’applicazione, infatti, metterà a disposizione un report periodico con tutte le funzioni inedite che verranno introdotte in futuro. Ecco tutto ciò che sappiamo.

I report di WhatsApp

Quasi ogni giorno vengano diffuse le notizie in merito alla novità che WhatsApp ha intenzione di introdurre all’interno della sua applicazione. In quest’ultimo periodo, per esempio, vi abbiamo parlato delle news sulla privacy di media e chat ma anche della possibilità di creare sticker insieme all’avatar dei contatti.

Non dimentichiamoci anche dell’introduzione del limite di messaggio all’interno dei canali broadcast e dell’aggiunta della musica negli aggiornamenti di stato, passando per l’opzione grazie alla quale gli utenti potranno decidere se impostare l’app come predefinita.

Insomma, tutta una serie di novità delle quali spesso è molto difficile tenere traccia. Bisogna faticare per stare al passo e capita che non si riesca a stare dietro a ogni singola news. Ecco perché WhatsApp ha deciso di introdurre un report periodico che andrà a elencare tutti gli aggiornamenti. Una nota ufficiale spiega: “Con l’aggiunta continua di nuove funzioni e aggiornamenti, può essere facile lasciarsi sfuggire modi utili e interessanti di usare WhatsApp“.

Ed ecco che arriva in soccorso il documento che a cadenza periodica terrà informati gli utenti più curiosi. Troverete altre informazioni più dettagliati sul sito ufficiale, al momento non abbiamo altre informazioni in merito. Al suo interno troveremo anche tutti gli strumenti che verranno aggiunti nelle prossime settimane e anche queste promettono di portare una ventata d’aria fresca.

