Martina Pedretti | 24 Aprile 2024

Negli USA il Senato ha approvato il divieto di TikTok

Il Senato degli USA ha votato e approvato il disegno di legge che vieta TikTok a livello nazionale. Gli utenti statunitensi stavano aspettando questo sviluppo dell’intricata questione, dopo il via libera anche alla Camera. Ma cosa succederà ora?

Il disegno di legge per vietare TikTok negli USA passa ora sulla scrivania del presidente. Joe Biden in passato si è già dimostrato sostenitore della misura di divieto di TikTok e ha detto che firmerà in legge.

Tutto nasce dal fatto che diversi legislatori statunitensi hanno espresso profonda preoccupazione per la proprietà cinese di TikTok, suggerendo che il regime comunista cinese potrebbe utilizzare l’app per spiare gli americani o usarla per promulgare la propaganda pro-Cina. Nonostante gli sforzi del CEO nel negare questo tipo di rapporto con la Cina, gli USA hanno voluto portare avanti la legge, che vuole il ban definitivo dell’app dai dispositivi dei suoi cittadini.

Il Senato, con un voto di 79-18, ha dato il via libera al disegno di legge. Questo richiederebbe a ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, di vendere l’app entro 6 mesi, altrimenti questa sarà bannata da tutti i dispositivi. Sono circa 170 milioni gli americani che usano TikTok, che quindi potrebbero non poter più usare l’app.

TikTok presenterà un ricorso legale una volta che il disegno sarà convertito in legge, ha dichiarato Michael Beckerman, responsabile delle politiche pubbliche di TikTok per le Americhe. “Si tratta di una chiara violazione del Primo Emendamento. Questo è l’inizio, non la fine di questo lungo processo”, ha detto.

Cosa succede quindi ora? Non resta che aspettare il verdetto finale di Joe Biden, anche se il presidente si è già detto favorevole al ban di TikTok negli USA. Se il disegno diventerà grazie al presidente, imporrebbe sanzioni civili agli app store come Apple e Google, se distribuissero o aggiornassero TikTok.

La strada è ancora lunga, e sicuramente il team di TikTok, insieme ai suoi utenti statunitensi, lotteranno per poter continuare a portare avanti l’app.