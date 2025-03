News

Nicolo Figini | 27 Febbraio 2025

Instagram

Diverse persone su Instagram hanno segnalato la presenza, sempre più insistente, di video dal contenuto sensibile. Ecco cosa starebbe succedendo all’algoritmo.

La segnalazione su Instagram

Qualcosa di strano sta succedendo su Instagram, almeno questa è la segnalazione arrivata da diversi utenti del social fotografico. Ma di che cosa si tratta? A volte capita di incappare in dei contenuti, proposti dall’algoritmo di ognuno di noi, che vengono oscurati perché etichettati come “contenuti sensibili“.

Si tratta, infatti, di foto o video che potrebbero urtare la sensibilità dei diverse persone. Di solito si tratta di episodi molto gravi, come vittime di guerra oppure incidenti o ancora persone ferite per i più svariati motivi. Insomma, immagini che non vorremmo vedere su un social di questo tipo.

Fatto sta che sempre più utenti, come riporta anche il sito Il Centro, hanno riportato di essere incappati in questo genere di avviso. La causa di tutto ciò, per il momento, rimane sconosciuta ufficialmente ma ci sono delle ipotesi in merito. Secondo alcune fonti, infatti, potrebbe trattarsi di una conseguenza della nuova policy di Meta che ha abolito molte delle limitazioni ai contenuti che erano in vigore fino a poco tempo fa.

Ovviamente si tratta solo di speculazioni e dovremo attendere una risposta definitiva da parte del CEO di Instagram. Quali sono le cause che avrebbero mandato in tilt l’algoritmo? Questo, infatti, di solito si basa su ciò che guarda più spesso e più a lungo il singolo utente. Poi, di volta in volta, continua a proporre argomenti simili per soddisfare la richiesta e portarlo e rimanere sempre più lungo sulla piattaforma.

A voi è capitato di vedere spesso questi video dal contenuto sensibile? Fateci sapere la vostra esperienza con un commento.