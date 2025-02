News

Nicolo Figini | 18 Febbraio 2025

Stanno venendo inventati dei vestiti che sfrutteranno l’AI per fare in modo che la temperatura corporea sia regolata da un tessuto intelligente. Ecco di cosa stiamo parlando.

Vestiti rivoluzionanti dall’AI

Sembra qualcosa uscito da un film ma non è così perché a Hong Kong, presso la Polytechnic University, stanno studiando un tessuto intelligente che contribuirà a migliorare un aspetto della nostra vita. Stiamo parlando di una tecnologia che combina l’AI con dei filati speciali per creare capi d’abbigliamento che si adattano alle esigenze di chi li indossa.

Questa novità è stata testata su un gruppo di 50 soggetti di differenti età, generi e costituzioni fisiche. In tal modo si è potuto allargare lo studio e ampliare la impostazioni di calore ideali a ogni singola persona, tenendo a mente anche i vari contesti ambientali (velocità del vento, umidità, ecc…).

In pratica, come riporta anche il sito HDBlog, si tratta di una giacca dotata di un sistema di riscaldamento controllato da AI. “Due diversi tipi di filati termocromici monitorano la temperature e dei filati rivestiti in argento generano calore“, spiega il sito in questione. Ma è sicuro?

Ovviamente sì, perché attraverso un sistema di sicurezza integrato questo tessuto può cambiare colore. Quando la temperatura supera i 30 gradi la colorazione passa dal viola al rosa, durante il giorno. Nei momenti in cui la luce è più fioca, invece, viene emessa una luce blu, gialla o rossa. Questo indica che la temperatura ha raggiunto i 30, 40 o 50 gradi Celsius.

Per il momento, questi vestiti AI sono in fase di studio e non sappiamo se verranno mai messi in vendita. Tale tecnologia potrebbe venire implementata, in futuro, per le tute spaziali oppure per riscaldare i sedili delle vetture. Vi terremo aggiornati.