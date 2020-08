Video della settimana: Africa dei Toto suonata con bobine di Tesla

Uno YouTuber specializzato in elettronica “musicale” ha usato due bobine di Tesla per riprodurre Africa dei Toto. Il risultato finale parla, anzi suona, da se.

Franzoli Electronics (FE) è un canale YouTube dove musica, scienza ed elettronica vanno a braccetto, dice l’autore. La specialità della casa consiste nell’uso delle bobine di Tesla per generare “fulmini musicali”, con elettro-riproduzioni che spaziano dai classici al pop, la OST di Coffin Dance e tanto altro ancora.

Uno dei recenti esperimenti di FE – perché in fondo di veri e propri esperimenti scientifici mascherati da riproduzioni musicali si tratta – riguarda Africa dei Toto. Lo storico brano soft rock della band americana è “in onda” da più di 30 anni, e a quanto pare non cessa di ispirare ogni sorta di riproposizione e sperimentazione come quella in oggetto.

Come spiegato da FE, la parte principale della musica che si sente nel video (a eccezione della traccia dei bassi) non è affatto “musica” nel senso classico del termine. Le due bobine di Tesla “suonano” l’elettricità nell’aria con diverse programmazioni di fase, ampiezza d’impulso e frequenza di emissione.

Nessun altoparlante, niente effetti speciali: Africa dei Toto in versione Franzoli Electronics è pura elettricità e dal vivo rende anche meglio, dice l’autore. Che evidentemente conosce bene come far suonare le bobine di Tesla vista la lunga lista di video a tema già pubblicati su YouTube.

PCProfessionale © riproduzione riservata.