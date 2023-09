News

Andrea Sanna | 7 Settembre 2023

TikTok

Sta spopolando Wassup Gwayy

Su TikTok stanno spopolando diversi trend, che hanno già totalizzato milioni di views. Tra questi troviamo anche Wassup Gwayy. Ma cos’è e cosa significa nel dettaglio? In questo articolo lo scopriremo insieme. Ma partiamo per ordine e capiamo prima di cosa si tratta….

Cos’è il trend di TikTok

Come spesso accade basta davvero poco per diventare virali su TikTok. In questi giorni abbiamo scoperto cos’è la Egg Crack Challenge (qui potrete trovare tutti i dettagli) o ancora la Mute Challenge.

Oggi ci soffermeremo invece su Wassup Gwayy. Si tratta di un trend che è esploso negli ultimi giorni, grazie ad alcuni creator che hanno condiviso dei video con questa canzone di sottofondo.

Tanti i volti in Italia e all’estero che hanno pensato di realizzarlo. Nello specifico il trend consiste nel muovere le mani a tempo di musica, per arrivare poi a fare una “L” con le dita.

Ora che sappiamo cos’è, ci manca capire cosa significa quest’audio curioso di Wassup Gwayy…

Cosa significa Wassup Gwayy

Sappiamo che si tratta di un trend e come si svolge. Ma Wassup Gwayy cosa significa? Nel dettaglio sta a significare “Non mi interessa”, “Vabbè”, “Faccio finta di ascoltarti ma faccio quello che voglio”.

In questo caso quindi pare che l’audio venga utilizzato quando si vuole scherzare su una critica o un suggerimento. Specie poi quando si reputa non seguirlo! Non c’è da prenderlo sul serio, poiché affronta delle tematiche molto divertenti e non profonde.

L’audio di Wassup Gwayy non è altro che una canzone di FamousSally & YB. Si tratta di due cantanti emergenti che hanno realizzato un vero e proprio successo, da diventare virali persino su TikTok! In America viene utilizzato all’ordine del giorno ma a quanto pare si sta espandendo anche in altre parti del mondo, tra cui anche in Italia!

E voi conoscevate questo trend viralissimo su TikTok? L’avete già utilizzato?

Continuate a seguirci per altre news! A partire dalle prossime…