News

Martina Pedretti | 27 Marzo 2024

WhatsApp

Su WhatsApp arrivano i nuovi Termini di Servizio, si parte l’11 aprile

Gli utenti di WhatsApp hanno ricevuto una comunicazione che riguarda i nuovi termini di servizio, che entreranno in vigore il prossimo 11 aprile 2024. Questa notifica anticipa un adattamento della piattaforma di messaggistica al Digital Markets Act (DMA), la normativa europea volta a stimolare la concorrenza

LEGGI ANCHE: WhatsApp, ora si possono inviare i video in alta qualità

Tra le novità più significative vi è l’introduzione dell’interoperabilità richiesta dal DMA. Si tratta della possibilità per gli utenti di inviare e ricevere messaggi e file da e verso app di messaggistica di terze parti. Questa implementazione sarà graduale, e garantirà la protezione da rischi e violazioni. Inoltre, questa funzionalità sarà opzionale e richiederà l’autorizzazione esplicita dell’utente e dell’app terza coinvolta.

Un altro cambiamento sostanziale riguarda l’età minima per utilizzare WhatsApp, che passerà da 16 a 13 anni nell’area europea, allineandosi ai requisiti globali della piattaforma. Questo aggiornamento includerà anche informazioni specifiche sulla privacy e sicurezza per gli utenti più giovani. La piattaforma poi offrirà ai genitori maggiori strumenti di controllo sull’attività dei propri figli.

Per quanto riguarda i Canali, verranno introdotte linee guida specifiche per la gestione, con limiti di iscrizione e moderazione dei contenuti per contrastare la disinformazione e l’abuso. Saranno disponibili anche nuove procedure di segnalazione per contenuti dannosi, per assicurare un ambiente sicuro e inclusivo, e una maggiore trasparenza.

WhatsApp ha confermato modifiche anche ai meccanismi di trasferimento dei dati internazionali. La novità si basa sul nuovo EU-US Data Privacy Framework, che mira a garantire trasferimenti sicuri di dati personali dagli utenti europei alle aziende statunitensi.

Inoltre, WhatsApp continua a sviluppare nuove funzionalità, come la pianificazione di eventi di gruppo, che consente agli utenti di programmare conversazioni vocali e videochiamate tramite link generati. Questi update mirano a offrire agli utenti una piattaforma sicura, trasparente e ricca di novità, mantenendo l’impegno per la privacy delle comunicazioni crittografate.