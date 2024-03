News

Andrea Sanna | 28 Marzo 2024

Dimenticate i video sgranati, che per tanti anni vi hanno dato noia! Su WhatsApp si possono inviare video in alta qualità

Addio filmati sgranati! C’è una nuova importante funzione su WhatsApp che permette di poter inviare i video in alta qualità. Lo sapevate? Vediamo insieme come fare nell’app di messaggistica e quanto può essere utile.

Video in alta qualità su WhatsApp

Tante nuove funzioni e accorgimenti in arrivo su WhatsApp. L’applicazione di messaggistica sta introducendo tante opzioni per rendere al meglio e una di queste riguarda quei video che spesso inviamo, ma che risultano poi sgranatissimi e rovinano la qualità del contenuto che vogliamo condividere.

Ebbene ora c’è una soluzione, che probabilmente non tutti hanno notato. I più attenti ricorderanno che negli ultimi mesi del 2023, WhatsApp ha introdotto la possibilità di inviare foto in HD su WhatsApp. Ora questo riguarda anche i video in alta risoluzione, abilitando un semplice toggle.

WaBetaInfo ha segnalato questa possibilità e importante novità nella versione beta 2.24.7.17 dell’app WhatsApp per Android. Coloro che hanno aderito al programma beta possono scegliere dalle impostazioni se inviare il contenuto nella versione “standard” o magari in “HD“, a seconda delle proprie esigenze.

WhatsApp – la qualità dei video

La possibilità di inviare i video in HD non è un qualcosa di assoluto e mai visto fino a ora su WhatsApp, attenzione. Solo adesso c’è però nell’app c’è l’opzione per poter stabilire la qualità di default del media inviato. Un qualcosa che può essere senza dubbio utile se si vuole dimenticare la condivisione di video sgranati e di pessima qualità!

Questo è un altro importante segnale di come WhatsApp, attraverso Meta, stia studiando tutti i modi possibili per accontentare gli utenti a vivere un’esperienza a 360° all’interno dell’app.

Quindi se fino a oggi avete inviato dei video con una qualità non del tutto all’altezza del contenuto realizzato, sapete come risolvere. E non dovrete nemmeno più arrabbiarvi!