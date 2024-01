News

Andrea Sanna | 19 Gennaio 2024

WhatsApp

WhatsApp ha deciso di arricchire i canali con delle nuove funzioni. Di cosa stiamo parlando? Dopo i sondaggi nella piattaforma arrivano anche le note vocali.

Le note vocali nei canali WhatsApp

I canali di WhatsApp sono una delle ultime trovate della piattaforma di messaggistica. Fin dal loro lancio sembrano aver avuto un buon impatto tra coloro che ne usufruiscono in prima persona e chi li segue con curiosità e interesse.

Ebbene proprio recentemente WhatsApp ha pensato bene di aggiungere due nuove funzionalità ai canali. Una la conosciamo già e riguarda i sondaggi (QUI tutte le info utili e curiosità a riguardo), la seconda invece è tutta rivolta alle note vocali.

Pare infatti che da ora in poi è possibile, per chi è in possesso del proprio canale WhatsApp, di inviare una nota vocale ai propri utenti iscritti. Un modo come un altro per interagire con loro e comunque farsi conoscere sotto un altro punto di vista. Pensiamo per esempio ai canali dedicati alla cucina o alla tecnologia, dove si potranno dispensare consigli di vario genere. Insomma una bella trovata da parte della piattaforma, che tanto ricorda quella già introdotta su Telegram (che nel mentre ha invece inserito i messaggi e video effimeri).

L’introduzione delle note vocali su WhatsApp porterà magari anche alla possibilità di poter commentare ogni contenuto e quindi dare modo a chi gestisce il canale e i propri utenti di interagire in modo diverso? Questo è ciò che sperano in tanti. Fino a ora infatti si ha solo modo di poter inserire delle emoji per poter esprimere il proprio giudizio su quel che è stato appena pubblicato. C’è da dire però che non è poi così indicativo come un commento vero e proprio.

Vedremo se WhatsApp deciderà di introdurre anche questa funzione oppure se deciderà di lasciare tutto così com’è! Magari anche in questo gli utenti saranno accontentati.