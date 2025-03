News

Andrea Sanna | 27 Marzo 2025

WhatsApp

Agli aggiornamenti di stato è stato inserito un nuovo pulsante su WhatsApp. Scopriamo insieme cos’è l’ultima novità dell’app di messaggistica istantanea.

Gli aggiornamenti di stato su WhatsApp

Ultimamente WhatsApp è al lavoro su nuove funzioni che riguardano le foto in movimento, le animazioni nella schermata principale, così come l’opzione attesissima su Mac per passare ai metodi per evitare le truffe online. Ora però ne abbiamo uno che riguarda gli aggiornamenti di stato.

Si tratta dell’aggiunta di un pulsante per contattare in maniera più rapida chi visualizza il tuo stato su WhatsApp. A quanto pare per il momento è presente su Android tramite il Google Play Beta Program e più precisamente alla versione 2.25.9.6. Ora come ora solo alcuni beta tester avranno visibile tale opzione, non sarà presente per tutti. Almeno non per ora.

LEGGI ANCHE: Digitale Terrestre, la nuova numerazione dei canali dal 27 marzo

Quando un contatto visualizza il tuo stato, come mostrato dagli amici di WA Beta Info, accanto al nome della persona sarà presente l’icona di un fumetto. Cliccandoci su sarà dunque possibile avviare la conversazione con la persona interessata. Questo eviterà quindi di andare manualmente nella scheda chat per scrivergli.

Un’idea utile se si hanno magari tante conversazioni attive e si vuole risparmiare tempo nel contattare qualcuno su WhatsApp.

WhatsApp inserisce un pulsante agli aggiornamenti di stato

Dopo aver tenuto premuto il pulsante, il passaggio è istantaneo. Sarà poi presente un qualcosa con molta probabilità che faccia capire a chi è dall’altra parte che il messaggio fa riferimento allo stato in questione.

LEGGI ANCHE: TikTok chiude la sua app Notes per la condivisione delle foto

Così su WhatsApp arriverà un nuovo metodo per interagire, anche se ancora non è stata distribuita e servirà qualche settimana di tempo. Continuate a seguirci per restare continuamente aggiornati sulle ultime novità dell’applicazione di messaggistica istantanea.