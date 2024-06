News

Andrea Sanna | 7 Giugno 2024

WhatsApp

Ha preso una nuova e importante decisione WhatsApp, ma non riguarderà tutti gli Stati. Di cosa stiamo parlando? Secondo quanto emerso la piattaforma controllerà l’età di ogni utente. Ecco i dettagli su questa novità che ritroveremo sulla nota app di messaggistica.

WhatsApp controllerà l’età

Quotidianamente non mancano notizie sulla rimozione di bug o l’introduzione e test di aggiornamenti su WhatsApp (alcuni legati all’intelligenza artificiale). La piattaforma di Meta sta cercando via via di migliorarsi quanto più possibile per dare all’utente la migliore versione.

Su Android WhatsApp ha rilasciato un aggiornamento della versione beta 2.24.12.25. E se ve lo state chiedendo è disponibile per gli utenti che usufruiscono del programma di testing su Play Store. La novità di cui vi parliamo pare però non possa essere ancora attivata, ma mediante WABetaInfo ne conosciamo i primi dettagli e funzioni.

Nello specifico pare che WhatsApp stia apportando delle modifiche ben precise a seguito delle norme in vigore in alcuni Stati degli USA e si sta anche preparando all’interoperabilità tra piattaforme differenti, come chiesto in Europa dal Digital Markets Act (DMA).

Al momento WhatsApp ci lavorando anche se alcuni segnali sono presenti nella versione 2.24.5.18 rilasciata a marzo di quest’anno. In essa è presente l’opzione che permette attivazione/disattivazione delle chat multi-piattaforma. Ma non solo, perché un altro passo importante inedito e ora nascosto è che il social può verificare l’età dell’utente.

Richiesta dell’età su WhatsApp

Questa schermata di WhatsApp, che vi abbiamo postato qui sopra, comparirà solo dove i servizi online sono tenuti a verificare l’età degli utenti. Per esempio in Texas. Inseriti tutti i dati personali, non si potranno più modificate. E c’è da tenere presente anche che questo tipo di informazioni non sono in alcun modo condivisibili con altri utenti.

Adesso tale funzione è presente in beta, ma presto sarà rilasciata stabilmente su WhatsApp grazie ai prossimi aggiornamenti.