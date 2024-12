News

Nicolo Figini | 5 Dicembre 2024

WhatsApp

WhatsApp sta per introdurre una funziona per facilitare la condivisione dei contenuti sugli altri social. Cosa sappiamo

Su WhatsApp si sta lavorando all’introduzione di una funzione che permetterà di inviare facilmente alcuni contenuti dall’app ai vari social.

La nuova condivisione su WhatsApp

WhatsApp, in quest’ultimo periodo, sta rivoluzionando le sue funzioni lavorando su nuovi tool da inserire permanentemente all’interno dell’app di messaggistica istantanea. Basti pensare, per esempio, a quando vi abbiamo parlato della possibilità di inoltrare messaggi di testo, link e file aggiungendo direttamente un commento prima di premere invio.

Senza parlare dello strumento che permette l’accesso diretto alla Galleria oppure anche la possibilità di tradurre in messaggi in uscita dentro all’applicazione grazie a una sorta di Google Traduttore. Oggi, per. vogliamo esporvi un’altra novità ancora sulla quale gli sviluppatori stanno lavorando e che hanno presentato ai beta tester nella versione Android 2.24.25.20.

WhatsApp sta sviluppando una nuova barra degli strumenti per facilitare la condivisione dei contenuti multimediali sui social. In questo modo, con il semplice tap di un dito si potranno portare i file dall’app a, per esempio, Instagram senza doverlo prima salvare sullo smartphone e poi ricaricare dall’altra parte.

All’interno di questa barra, che comparirà in fondo allo schermo del telefono cellulare, ci saranno le icone anche di Twitter, Facebook e Snapchat, come riporta il sito webetainfo.com. Insomma, una novità che sicuramente renderà la vita un po’ più facile a tutti coloro che sono abituati a condividere le proprie esperienze su più social allo stesso tempo.

Ricordiamo, inoltre, che è stato annunciato che WhatsApp smetterà di funzionare su vari iPhone con una versione datata di iOS, per la precisione in tutti quelli precedenti alla 15.1. L’azienda avrebbe preso tale decisione in modo da mantenere elevati gli standard di sicurezza per gli utenti.

Nel caso dovessimo avere altre informazioni su eventuali funzioni inedite non esiteremo ad aggiornarvi come al solito.