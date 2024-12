News

Nicolo Figini | 28 Novembre 2024

WhatsApp

Tutti coloro che usano uno smartphone con il sistema Android o iOS potranno finalmente utilizzare la funzione che WhatsApp sta per introdurre quando si inoltrano a un altro contatto un messaggio di testo, un link o un file.

La nuova funzione su WhatsApp

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di alcune nuove icone presenti all’interno dell’app di messagistica istantanea. Inoltre, vi abbiamo anche spiegato come questa ha sviluppato uno strumento per permettere agli utenti di avere accesso diretto alla galleria di immagini.

Oggi, però, vi vogliamo raccontare di una funzione che verrà introdotta più avanti su tutti gli smartphone che utilizzano un sistema operativo iOS o Android. Proprio nella versione beta di WhatsApp Android, la numero 2.24.25.3, è stata implementato un tool che migliorerà la vita di coloro che usano con assiduità l’applicazione.

LEGGI ANCHE: TikTok blocca i filtri che modificano l’aspetto ai minori di 18 anni

Fino a questo momento non era possibile commentare quando venivano inoltrati messaggi di testo, link o file. Da adesso in poi tutto ciò cambierà perché il procedimento macchinoso verrà sostituito. Fino a oggi, infatti, si potevano aggiungere delle didascalie solamente quando venivano inoltrati foto, video e GIF a un altro contatto della rubrica.

Anche il sito HDBlog, dunque, riporta la notizia di webtainfo.com secondo la quale per tutte queste azioni basterà un unico passaggio. Tutto ciò aggiungerà sicuramente un qualcosa in più all’esperienza di chi usufruisce di WhatsApp. Al momento, purtroppo, non sappiamo ancora quando la funzione verrà attivata su tutti i dispositivi, uscendo così dalla fase di test.

Ovviamente vi terremo aggiornati con tutte le news del caso. Vi consigliamo, quindi, di continuare a seguirci per non perdere ogni aggiornamenti sulle novità tecnologiche o sui consigli più utili per capire come utilizzare al meglio le varie app e i social del momento.