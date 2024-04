News

Andrea Sanna | 24 Aprile 2024

WhatsApp

Non solo la funzione che ricorda il Nokia 1100, WhatsApp introdurrà anche il trasferimento offline dei file

Una nuova funzione potrebbe arrivare molto presto su WhatsApp e riguarda il trasferimento offline dei file tra gli utenti. Scopriamo tutti i dettagli.

Il trasferimento offline su WhatsApp

WhatsApp sta lavorando su più fronti. Non solo la funzione già presente sul vecchio Nokia 1100, ora si parla di un’altra interessante opzione che, sicuramente, troverete utilissima. Pare infatti che l’applicazione ha intenzione di offrire una soluzione quando non c’è segnale internet. Il tutto è necessario per condividere file o dati con altri utenti.

Questa funzione si chiama People Nearby. A quanto pare, come emerso da WABetaInfo, è progettata per consentire agli utenti di scambiare file offline.

Funzione offline su WhatsApp

Come funziona People Nearby

Secondo quanto su apprende da WABetaInfo, People Nearby potrebbe sfruttare i Bluetooth per connettersi ai dispositivi nelle vicinanze. Questo permetterebbe così agli utenti di trasferire documenti, media e altri file via rete locale wireless, senza una connessione internet. La funzione di cui vi stiamo parlando ora è presente su Android nella versione beta 2.24.9.22 e non è chiaro se la ritroveremo anche negli iPhone.

Su WhatsApp peraltro People Nearby consentirà di condividere i file offline e il funzionamento sarà simile al servizio che abbiamo su Android, ovvero Condivisione nelle vicinanze, così come AirDrop su Apple. Entrambi i modi hanno reso la condivisione tra file facile e intuitiva. C’è da dire però che per poter usare questa funzione ogni utente dovrà concedere delle autorizzazioni specifiche, come accesso a contenuti multimediali, la posizione e Bluetooth.

Fatto questo People Nearby cercherà i dispositivi presenti nelle vicinanze, dando così modo di trasferire i file nel momento in cui è abilitata la funzione nei due dispositivi. Ciò andrà in ogni caso anche a preservare la privacy degli utenti, quali numero di telefono e non solo.

Con questo metodo su WhatsApp si potranno dunque condividere contenuti e affrontare anche le problematiche della connessione internet limitata o assente. Questo sarebbe dunque un importante passo avanti che potrebbe risolvere diversi intoppi per gli utenti. Quando arriverà? Ancora non lo sappiamo, ma non esiteremo a informarvi!