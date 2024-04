News

Martina Pedretti | 17 Aprile 2024

WhatsApp potrebbe presto introdurre una funzione che farà arrabbiare gli utenti più riservati

In una delle ultime versioni beta di WhatsApp per Android, è emersa una nuova caratteristica che potrebbe suscitare qualche polemica riguardo alla privacy degli utenti. Infatti l’app potrebbe presto mostrare un breve elenco di amici che sono stati online di recente.

In uno screenshot condiviso da WABetaInfo, è possibile osservare una sezione denominata “recently online” all’interno della schermata che appare quando si preme il pulsante per avviare una nuova chat. Questa sezione suggerisce quindi alcuni contatti che hanno recentemente utilizzato WhatsApp.

È importante chiarire che questa lista non è esaustiva e si basa su algoritmi interni di WhatsApp, il cui funzionamento preciso rimane sconosciuto. Tuttavia, sembra che se un utente ha impostato la sua visibilità del suo ultimo accesso su privato, il suo nome non comparirà tra i suggerimenti.

L’intenzione di WhatsApp potrebbe essere quella di facilitare il riconoscimento degli utenti online di recente, magari per decidere se avviare o meno una conversazione o una chiamata.

Inoltre, poiché non si tratta di un elenco completo, potrebbe accadere che la persona che si desidera contattare sia stata online di recente ma non venga mostrata tra i suggerimenti. In ogni caso, la disponibilità di una persona online potrebbe non influire sulla sua risposta a una conversazione o a una chiamata. Sono in tanti inoltre coloro che usano WhatsApp per lavoro, e che quindi sono online per rispondere a clienti e colleghi, ma non per conversare con amici e parenti.

Considerando che la visualizzazione dello stato online, così come per le spunte blu e l’ultimo accesso, sono sempre argomenti delicati dal punto di vista della privacy, l’introduzione di questa funzione potrebbe portare non poche polemiche.

Vedremo se effettivamente WhatsApp implementerà questa novità rendendola disponibile a tutti gli utenti e come reagiranno nel caso ciò avvenga.