Andrea Sanna | 24 Aprile 2024

WhatsApp

Ricordate il vecchio e tanto amato Nokia 1100? Pare che WhatsApp abbia deciso di trarre ispirazione da una funzione del noto telefono, da introdurre sulla piattaforma di messaggistica. Cosa sappiamo.

La funzione su WhatsApp

Non solo i guai che stanno coinvolgendo TikTok e le nuove idee che Instagram ha intenzione di introdurre. Anche WhatsApp si sta dando da fare e pare che ora stia lavorando a una funzione. Un’opzione che renderà molto più facile la ricerca delle persone da contattare, anche quelle non incluse tra i nostri contatti. Parliamo del tastierino telefonico!

Per quanto possa essere banale, si tratta di uno strumento che potrebbe migliorare l’esperienza dell’utente su WhatsApp. Ma come fare? Scopriamolo insieme…

Il tastierino telefonico sull’applicazione

Come rivelato da WABetaInfo nell’ultima beta di WhatsApp per Android, parliamo della versione 2.24.9.28 si sta continuando a lavorare per facilitare la comunicazione con quei contatti non salvati.

Già nel periodo di luglio lo scorso anno, era comparsa la possibilità di poter aprire in maniera rapida le chat con numeri sconosciuti. Questo avrebbe portato quindi ad avviare delle conversazioni su WhatsApp con nuovi contatti senza necessariamente salvarsi nella lista dei contatti. Un qualcosa che non è del tutto semplice.

Funzione tastierino su WhatsApp

Adesso con questo nuovo aggiornamento sembra che sia possibile chiamarli direttamente anche così. Nello screen riportato sopra, vediamo WhatsApp al lavoro sul tastierino telefonico in-app che consentirà di chiamare dunque anche coloro che non sono inclusi nei nostri contatti, senza necessariamente aggiungere la persona alla propria lista.

Questo strumento darà modo a ogni utente di poter effettuare delle chiamate e videochiamate via Internet protette dalla crittografia end-to-end con degli sconosciuti. Questo potrebbe essere un vantaggio per poter contattare qualcuno in maniera veloce senza passare da telefono. Specie se si tratta di chiamate internazionali.

Oggi la funzione di WhatsApp è in fase di sviluppo e WaBetaInfo è riuscito a scoprirla mediante l’ultima beta presente su Android. Non tutti però possono vederla. Con molta probabilità si tratterà di un aggiornamento futuro nell’app, ma ora come ora non conosciamo le tempistiche di rilascio.