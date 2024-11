News

Andrea Sanna | 29 Ottobre 2024

WhatsApp

Per le reazioni ai messaggi arriva una nuova funzione riguardante WhatsApp. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme in questo articolo cosa succederà nella piattaforma di messaggistica.

La funzione per le reazioni ai messaggi su WhatsApp

Altre news odierne arrivano da WhatsApp e nel dettaglio lo scopriamo grazie a WA Beta Info, che ha portato alla lune una nuova funzionalità per reagire ai messaggi, utilizzando le emoji recenti.

Tale funzione garantisce ai beta tester (per ora) di accedere alle emoji utilizzate più di frequente direttamente nella barra delle reazioni. Ciò renderà certamente più facile utilizzare le reazioni personalizzate su WhatsApp. Anziché quindi andare a scorrere il selettore di emoji, gli utenti possono selezionare una gamma ampliata di emoji usate di recente.

Pare quindi che WhatsApp sia concentrata ad arricchire la barra delle reazioni aggiungendone di nuove, dando quindi la possibilità agli utenti di esprimersi in maniera quanto più espressiva per reagire alle conversazioni.

Presente su TestFlight, si è scoperto l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 24.22.10.73 ed è emerso che si sta lavorando a una nuova emoji per i messaggi di chat e le reazioni!

La nuova funzione di WhatsApp

Come mostrato in allegato si tratta di una nuova emoji che si potrà sia inviare normalmente, ma anche utilizzare per le reazioni ai messaggi. Nello specifico si tratta dell’emoji che abbraccia un cuore. Un modo per trasmettere calore e compassione direttamente in chat.

La nuova emoji peraltro è molto simile a quella già introdotta su Facebook, che serve per l’appunto per esprimere empatia, compassione e supporto. Per WhatsApp dunque avrà lo stesso significato e sembra che Meta stia pensando di unificare alcune funzioni tra le sue piattaforme.

Per ora è ancora in fase di sviluppo, dunque è possibile che arriverà in futuro con i prossimi aggiornamenti. In ogni caso vi faremo sapere.

Restate aggiornati su tutte le novità di WhatsApp e non solo!