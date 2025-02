News

Nicolo Figini | 6 Febbraio 2025

WhatsApp

WhatsApp sta davvero per inserire la terza spunta blu per i messaggi? A cosa servirebbe e cosa c’è di vero

In questi ultimi giorni si è diffusa sul web la notizia secondo la quale sarebbe stata introdotta una terza spunta blu su WhatsApp. Ma che cosa c’è di vero e a cosa servirebbe?

La verità sulla terza spunta di WhatsApp

WhatsApp ci sta abituando, giorno dopo giorno, a una serie di aggiornamenti che aiuteranno a migliorare la vita degli utenti che utilizzano l’app. Stando a delle voci che circolano sul web, dunque, il servizio sarebbe al lavoro per l’introduzione di una terza spunta blu.

Questa si attiverebbe nel caso in cui qualcuno dovesse fare uno screenshot alla vostra conversazione. Siete preoccupati? Ebbene, non dovete esserlo perché si tratta solamente di una fake news! Questa ‘bufala’ gira su Internet da ormai diverso tempo e ciclicamente torna con prepotenza a far tremare gli utenti.

Ad oggi, infatti, non ci sono prove che attestino il fatto che gli sviluppatori stiano lavorando su tale funzione per WhatsApp. Per ora quindi non c’è nulla di ufficiale ma chissà se nel prossimo futuro qualcosa del genere verrà davvero introdotto. Noi vi terremo aggiornati con tutte le novità del caso.

Per il momento le spunte blu continuano a essere due, grigie quando il messaggio viene inviato e poi blu non appena è stato letto. Questa fake news ha portato molta preoccupazione nell’aria, come abbiamo accennato poc’anzi, e i meno informati ci hanno subito creduto senza sapere la verità.

Speriamo che questa precisazione possa calmare l’agitazione generale. Vi consigliamo di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news in merito a WhatsApp e a tante altre informazioni in ambito tecnologico e non solo.