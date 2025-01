News

Nicolo Figini | 10 Gennaio 2025

Su WhatsApp sono in arrivo tre nuove funzioni che andranno a migliorare l’esperienza degli utenti che usano l’app di messaggistica quotidianamente. Ecco quali saranno.

Nuove funzioni su WhatsApp

Nonostante alcune fake news che circolano in rete, WhatsApp aggiorna molto spesso il proprio sistema operativo con tante novità che aiutano gli utenti a migliorare la propria quotidianità. Possiamo pensare, per esempio, a quella che riguarda le GIF e le emoji ma anche al tastierino numerico che permetterà di chiamare direttamente da dentro l’app.

Si sta pensando però di introdurre almeno altre tre funzioni nel prossimo futuro e una è relativa alla visualizzazione dei link. Ogni volta che ne riceverete uno, infatti, verrà mostrata l’immagine dell’anteprima del sito web. In questo modo di cerca di rendere più affidabile l’interazione e smettere di diffondere notizie poco attendibili e truffe.

Un altro tool sarà quello relativo alla creazione di gruppi e community su WhatsApp. Esiste una versione beta su Android in cui tutte le opzioni per avviarle saranno raggruppate nella scheda “Chat“, accessibile tramite il pulsante “+“. L’obiettivo è quello di rendere più veloce e intuitivo il procedimento migliorando la navigazione nell’app.

Anche HDBlog, inoltre, anticipa che l’ultima funzione in programma riguarda la creazione dei sondaggi. Questi diventeranno più dinamici grazie alla possibilità di aggiungere immagini accanto alle opzioni di voto. Per il momento, anche questa, è in fase di test ed è disponibile solamente per i Canali.

Vedremo in futuro quando e se tali funzioni verranno implementate all’interno di WhatsApp. Non appena avremo maggiori informazioni in merito non esiteremo a aggiornarvi il più in fretta possibile. Probabilmente nei prossimi aggiornamenti potremo già accorgerci di questi cambiamenti.