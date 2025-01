News

Nicolo Figini | 14 Gennaio 2025

Parrebbe che WhatsApp sia al lavoro su una nuova funzione che mira a facilitare l’uso dell’intelligenza artificiale all’interno dell’app.

WhatsApp e l’AI

WhatsApp si unisce sempre di più all’intelligenza artificiale e di recente vi abbiamo parlato dei chatbot grazie ai quali si potrà parlare con i propri personaggi preferiti di serie TV, film, fumetti, ecc…

Tra le nuove funzioni, però, possiamo citarne anche una che faciliterà la vita degli utenti che sono sempre più immersi negli strumenti relativi all’AI. L’aggiornamento beta 2.25.1.27 per Android, come riporta anche il sito HDBlog, sta conducendo un esperimento su un widget dedicato a Meta AI.

In questo modo si mira a offrire una linea di connessione più immediata alle sue funzionalità. Grazie a tale strumento, quindi, oltre alla velocità di accesso ci si potrà divertire a porre qualsiasi tipo di domanda all’intelligenza artificiale. Inoltre, si potranno utilizzare tutti i tool avanzati per la modifica delle immagini.

Come se non bastasse, si potranno scattare foto per poi inviarle a Meta AI in modo da avere un’analisi approfondita e spiegazioni sul contenuto senza compiere alcun passaggio intermedio. Di certo una soluzione molto comoda per chi si sta abituando a integrare questo tipo di funzioni nella propria vita quotidiana.

Al momento, quindi, il tool di WhatsApp è ancora in fase di test ma anche quando verrà rilasciata non sarà accessibile a tutti. Questo perché solo coloro che già utilizzano le chat in determinati Paesi del mondo potranno usufruirne. Probabilmente con il tempo la possibilità verrà ampliata e non appena accadrà vi terremo aggiornati.

Ricordiamo, inoltre, che chiunque abbia voglia di provare in anteprima tali funzioni può iscriversi al programma come beta tester. Se sarete fortunati potreste venire selezionati!