Martina Pedretti | 27 Novembre 2024

TikTok limita i filtri di bellezza per i minori

TikTok ha annunciato nuove restrizioni per l’uso dei filtri di bellezza da parte degli adolescenti, una misura che mira a salvaguardare la salute mentale dei giovani utenti. Nelle prossime settimane, i minori di 18 anni non potranno più utilizzare effetti che alterano l’aspetto in modi difficili da individuare, mentre le descrizioni dei filtri saranno ampliate per spiegare meglio le loro funzionalità.

Le nuove restrizioni non si applicano agli effetti ovvi e ludici, come quelli che aggiungono orecchie di animali o modificano le caratteristiche in modo comico. Tuttavia, saranno vietati filtri come Bold Glamour, che migliorano in modo quasi impercettibile caratteristiche estetiche come pelle liscia, ciglia lunghe e visi più sottili. La decisione, confermata da Nikki Soo, responsabile delle politiche pubbliche per TikTok in Europa, sarà attuata a livello globale.

La misura è stata presa in risposta a un rapporto di Internet Matters, organizzazione non-profit per la sicurezza online dei bambini, che ha evidenziato come i filtri di bellezza contribuiscano a una visione distorta della realtà. Molti adolescenti non riescono a distinguere tra immagini alterate e reali, subendo pressioni sociali per aderire a standard di bellezza irraggiungibili. L’introduzione delle restrizioni vuole contrastare questo fenomeno, cercando di promuovere un rapporto più sano con la propria immagine.

TikTok sta anche ampliando il supporto per la sicurezza degli utenti in 13 Paesi europei. Infatti sta lavorando per offrire collegamenti con linee di assistenza locali per problemi come suicidio, autolesionismo e molestie.

Con oltre 175 milioni di utenti attivi mensili in Europa, TikTok si dice determinata a garantire una piattaforma sicura. “Non c’è una linea di arrivo quando si tratta di sicurezza”, ha affermato Christine Grahn, responsabile delle politiche pubbliche europee, ribadendo l’impegno a migliorare costantemente.

Parallelamente, l’azienda sta sviluppando tecnologie avanzate per rilevare utenti sotto i 13 anni e rimuovere account non conformi, mantenendo la piattaforma un luogo sicuro e inclusivo.