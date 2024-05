News

Martina Pedretti | 7 Maggio 2024

WhatsApp

WhatsApp sta testando delle scorciatoie per la creazione di adesivi con l’intento di facilitare l’uso di questo amato strumento

Su WhatsApp arriveranno delle scorciatoie per creare adesivi

Vi abbiamo già raccontato del fatto che WhatsApp sta lanciando un nuovo editor per adesivi. Ora però l’app sta implementando questa funzione, e sta creando delle shortcut. Grazie a questa novità, gli utenti potranno creare i propri adesivi personalizzati direttamente all’interno della tastiera, rendendo il processo di creazione più veloce.

Sembra che WhatsApp sia ora impegnato a rendere più semplice per gli utenti capire quali adesivi possono creare introducendo due diverse scorciatoie. Dopo aver installato l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per iOS 24.9.10.74, disponibile sull’app TestFlight, WABetaInfo ha infatti scoperto questa novità.

WhatsApp sta aggiornando la sua icona per la creazione di adesivi per allinearla con l’ultimo design dell’app. Inoltre, dal test si vede che presto lo strumento per la creazione di adesivi sarà separato dalla funzionalità di creazione di adesivi basata sull’intelligenza artificiale.

Leggi anche: Nintendo Switch 2 annunciata entro marzo, la conferma del CEO

In precedenza, gli utenti idonei che potevano creare adesivi generati dall’intelligenza artificiale vi accedevano attraverso la stessa icona. Questo ha creato una certa confusione, ma ora le cose stanno per cambiare.

Con questi ultimi aggiornamenti, WhatsApp semplifica quindi il processo introducendo due punti di accesso separati per la creazione di adesivi personalizzati e per quelli generati dall’intelligenza artificiale. Questa modifica renderà più semplice per gli utenti trovare lo strumento specifico di cui hanno bisogno.

Leggi anche: Google migliora la sua autenticazione a due fattori

La funzionalità con le nuove scorciatoie per la creazione di adesivi è disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per iOS dall’app TestFlight e verrà distribuita a più persone prossimamente.