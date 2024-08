News

Martina Pedretti | 19 Agosto 2024

WhatsApp

WhatsApp vuole fare della personalizzazione un suo punto forte: presto sono in arrivo i temi colorati per le chat

WhatsApp punta sulla personalizzazione: in arrivo i temi per le chat

Secondo quanto riportato, WhatsApp si sta preparando a rilasciare una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di personalizzare i temi delle loro chat. Questa funzionalità potrebbe presto essere disponibile sia per le versioni iOS, come vi avevamo già raccontato, che anche su Android.

WhatsApp sta lavorando uno strumento di personalizzazione che darà agli utenti maggiore controllo sul layout visivo. Questa novità, scoperta nelle versioni beta per iOS (24.11.10.70) e Android (2.24.17.19), consentirà agli utenti di selezionare il colore delle bolle di chat e dello sfondo in base al tema predefinito scelto. Sebbene l’opzione sia ancora in fase di sviluppo, i rapporti suggeriscono che inizialmente potrebbero esserci almeno 10 temi disponibili.

A differenza di altre app di Meta come Instagram e Messenger, che offrono da tempo opzioni di personalizzazione simili, WhatsApp si è concentrata su altre funzioni di messaggistica. Con l’introduzione dei temi personalizzati, gli utenti potranno modificare non solo l’aspetto globale dell’app, ma anche personalizzare le singole chat, adattando il colore delle nuvolette e degli sfondi.

Le informazioni indicano che WhatsApp sta preparando cinque nuovi temi, portando il totale a dieci nella sezione dei temi predefiniti, inclusi quelli originali con tonalità verde.

I temi disponibili includeranno vari colori pastello come blu, rosa, rosso e molti altri. L’applicazione di uno di questi temi influenzerà sia i fumetti delle chat che lo sfondo. Tuttavia, questi temi saranno visibili solo nell’interfaccia dell’utente che li sceglie e non influenzeranno le impostazioni degli altri utenti.

Anche se attualmente disponibile solo nella versione beta, si prevede che la funzione sarà presto accessibile a tutti gli utenti sia su iOS che su Android.