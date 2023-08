News

Martina Pedretti | 29 Agosto 2023

I gruppi senza nome sono in arrivo su WhatsApp

WhatsApp ha introdotto una funzionalità che consente agli utenti di creare chat di gruppo sull’app di messaggistica istantanea senza dover scegliere un nome. Si tratta di un aggiornamento minore, che permette però agli utenti di non pensare al nome da dare ai gruppi durante la creazione.

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato l’aggiornamento sulla sua pagina Facebook e sul canale Instagram di Meta. La funzione aiuterà gli utenti a creare chat di gruppo, anche se non hanno ancora deciso un argomento o se devono crearne uno rapidamente.

A differenza di un tipico gruppo WhatsApp che può aggiungere fino a 1.024 partecipanti, l’app di messaggistica ha confermato che i gruppi senza nome saranno limitati a un massimo di sei partecipanti. Le chat avranno comunque un titolo di riferimento, e saranno nominati dinamicamente in base agli utenti aggiunti al gruppo.

Il nome della chat apparirà in modo diverso per ciascun partecipante, a seconda di come hanno salvato i contatti sul proprio telefono. Se ci si unisce a una chat di gruppo senza nome con persone che non si hanno salvate tra i propri contatti, il tuo numero di telefono sarà visibile nel nome del gruppo. Ciò indica che la funzionalità è probabilmente rivolta maggiormente ad amici e familiari che hanno già i contatti in rubrica.

La società prevede di implementare la nuova funzionalità incentrata sui gruppi a livello globale nelle prossime settimane. Presto quindi è in arrivo anche per tutti gli utenti italiani.

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp arriva pochi giorni dopo che l’app di messaggistica ha aggiunto il supporto per inviare foto in HD. La piattaforma sta anche lavorando per introdurre la possibilità di mandare video in HD nel prossimo futuro.

Nelle ultime settimane, WhatsApp ha lanciato funzionalità tra cui la condivisione dello schermo durante le videochiamate e la possibilità di registrare e condividere brevi videomessaggi.