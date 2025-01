News

Nicolo Figini | 27 Gennaio 2025

A quanto pare, WhatsApp starebbe lavorando alla possibilità, per tutti coloro che possiedono un iPhone o un dispositivo con sistema operativo iOS, di avere molteplici account su un unico device.

Molteplici account su WhatsApp?

WhatsApp ci sta abituando con moltissime novità in questi ultimi mesi. Non è la prima volta infatti che vi parliamo di aggiornamenti che riguardano l’applicazione di messaggistica istantanea. Possiamo, per esempio, citare la possibilità di utilizzare sfondi virtuali nelle chat oppure di trasformare le proprie foto in sticker.

Ricordiamo, inoltre, che l’intelligenza artificiale è sempre più presente anche qui e i chatbot stanno per entrare a far parte della quotidianità di tutti gli utenti. Infatti, si potrà parlare con i propri personaggi preferiti di film, libri e anime. Insomma, una serie di news particolarmente succosi e che entusiasmano il web.

Oggi vi vogliamo parlare di una notizia che deriva da WABetaInfo per quanto riguarda un’opportunità che potrebbe venire data a chi usa il sistema operativo iOS. WhatsApp starebbe lavorando all’abilità di passare comodamente a due account diversi da un solo dispositivo con un unico clic.

Al momento, la funzione è in fase di test nella versione 25.2.10.70 per iOS. Di conseguenza gli utenti avrebbero un account principale e poi potrebbero scannerizzare un QR code per linkare il secondo profilo. Una pratica che su Android è presente tramite il solo uso della dual-SIM.

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo non sappiamo quando verrà diffusa tale innovazione, ma siamo sicuri che non mancherà molto. Vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso non appena ne sapremo di più. Seguiteci per altre news.