Nicolo Figini | 19 Novembre 2024

In occasione delle festività, WhatsApp sta per introdurre delle reazioni animate con i coriandoli. Cosa sappiamo

In occasione dell’arrivo delle feste, WhatsApp sta introducendo una nuova funzione per inviare delle reazioni animate con i coriandoli. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Arrivano i coriandoli su WhatsApp

Tante le funzioni che sta introducendo WhatsApp da un po’ di tempo a questa parte, come per esempio alcuni sticker simili a quelli di Instagram oppure l’aggiunta delle Liste che semplificano la gestione delle chat.

In queste ore, invece, ha fatto molto chiacchierare la versione 2.24.24.17 rilasciata in beta testing sul Play Store. L’app di messaggistica istantanea, infatti, sta lavorando sull’inserimento di alcune reazioni animate perfette per le festività che si stanno sempre più avvicinando.

Alcuni fortunati utenti iscritti alle fasi di beta testing, quindi, possono già provare l’ebrezza di usufruire di queste funzioni inedite al resto del mondo. Presto tutti potranno interagire con le animazioni chiamate Party Popper, Partying Face e Confetti Ball. Basterà reagire al messaggio che si vuole, cliccare su una delle emoticon e sullo schermo appariranno dei coriandoli:

“Lo sviluppo di tale animazione è permessa grazie al framework Lottie, uno strumento innovativo per creare animazioni di alta qualità. Lottie permette agli sviluppatori di produrre animazioni perfette, capaci di integrarsi perfettamente nell’app. Non verrà compromessa la performance dell’applicazione e non aumenterà il consumo di batteria”.

Al momento, come riporta anche il sito webetainfo.com, non sappiamo quando tutto ciò verrà rilasciato anche a tutto il resto del mondo. Come al solito vi terremo informati per non farvi perdere nessun aggiornamento in merito.

Nel frattempo, non ci resta che rimanere in attesa e goderci tutte le altre funzioni introdotte di recente su WhatsApp. Come per esempio, il fatto di poter creare e condividere pacchetti di adesivi oppure la futura ricerca per immagini, che renderà ancora più semplice conoscere il mondo intorno a noi.