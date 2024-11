Whatsapp rinnova la sua fotocamera con una nuova funzione- ecco quale

News

Andrea Sanna | 29 Ottobre 2024

WhatsApp

Altra interessante novità di oggi su WhatsApp riguarda il controllo dello zoom della fotocamera su WhatsApp che si rinnova. Tutti i dettagli.

Controllo dello zoom della fotocamera rinnovato su WhatsApp

Non solo le reazioni ai messaggi o la novità sugli adesivi, WhatsApp sta distribuendo (anche se ora è disponibile solo per i beta tester) la funzione che permette il controllo dello zoom della fotocamera. Permette di offrire agli utenti maggiore precisione e praticità nella registrazione di video o scatto di foto, consentendo così delle regolazioni decisamente più fluide dello zoom, grazie a un nuovo pulsante, anziché utilizzare lo scorrimenti sull’interfaccia della fotocamera.

Recentemente l’aggiornamento WhatsApp per iOS 24.21.82 è stato rilasciato sull’App Store. Si è scoperto, grazie a WA Beta Info, che la piattaforma sta distribuendo in maniera ampia una funzionalità di controllo dello zoom per la fotocamera a tutti!

La novità della fotocamera di WhatsApp

La fotocamera con l’aggiornamento, come mostrato dallo screen, dunque supporterà lo zoom da 0,5x a 3x. Ciò permetterà quindi agli utenti di regolare il livello di zoom, rendendo più semplice catturare degli scatti dettagliati da lontano oppure ridurre lo zoom per viste più ampie.

Su WhatsApp si vuole offrire agli utenti un’esperienza fotografica versatile, senza per forza doversi affidare alla gestione del livello di zoom. Per alcuni dispositivi iOS come iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro e Pro Max, potrebbero consentire agli utenti di ingrandire fino a 5x. Questo offrirà maggiore versatilità per la fotografia e la videografia.

Se non è ancora arrivata nel tuo dispositivi, potrebbero ricorrere ancora delle altre settimane. Ma nel caso è bene restare sempre aggiornati e aggiornare l’app non appena apparirà una richiesta. Questo garantirà di certo un’esperienza migliore su WhatsApp.

