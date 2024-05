News

Martina Pedretti | 23 Maggio 2024

WhatsApp

WhatsApp permetterà agli utenti di creare foto profilo con l’AI

Meta continua a lavorare sull’intelligenza artificiale generativa, investendo miliardi in hardware e sviluppo per proporre nuove funzioni nei suoi dispositivi e app. Tra questi è incluso anche WhatsApp, infatti sembra che presto sull’app di messaggistica si potranno generare foto profilo con l’AI.

L’azienda infatti sta ora sviluppando un nuovo generatore di immagini del profilo per chi usa WhatsApp, che sfrutta la tecnologia dell’intelligenza artificiale.

Come rivela WABetaInfo, nell’ultima versione di WhatsApp, è stato individuato un nuovo codice relativo a un’opzione inedita che si chiama “Crea immagine profilo AI”.

Questa consentirebbe agli utenti di generare foto profilo AI, cosa che in realtà si può già fare tramite vari strumenti di terze parti, o con gli strumenti AI di Meta. Tuttavia l’azienda ha preferito che un simile strumento fosse presente anche direttamente all’interno di WhatsApp. In questo modo gli utenti che vorranno usare una simile funzione non si dovranno spostare su app esterne, ma rimarranno all’interno dell’applicazione di messaggistica (che da poco è anche diventata verde)

Meta intanto sta sperimentando la generazione di foto del profilo con l’intelligenza artificiale anche su Facebook e Instagram. Forse questi strumenti verranno lanciati nello stesso momento, per poter coprire tutte e tre le app di proprietà della società.

La funzionalità si aggiungerebbe agli elementi di AI già esistenti di WhatsApp. Tra questi ricordiamo infatti gli adesivi che si possono creare da messaggi di testo, e il chatbot Meta AI. Al momento non sappiamo come funziona la novità e quando sarà disponibile per tutti gli utenti. Infatti attualmente è ancora in fase di test su WhatsApp.

Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito a questa inedita funzione di WhatsApp.