WhatsApp smette di funzionare su questi smartphone dal 1 aprile 2025

News

Nicolo Figini | 1 Aprile 2025

WhatsApp

A partire da oggi, martedì 1 aprile 2025, WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone che stiamo per elencarvi.

Su quali smartphone non funziona più WhatsApp

Quando parliamo di WhatsApp non sempre sono buone notizie legate alle nuove funzioni che puntano a migliorare l’esperienza degli utenti. Qualche volta si tratta anche di truffe o, come in questo caso, informazioni che metteranno di cattivo umore alcuni utenti.

Nelle ultime settimane vi abbiamo rivelato una serie di telefoni all’interno dei quali l’app di messaggistica istantanea avrebbe smesso di funzionare. Oggi però ci troviamo qui per aggiungere altri smartphone a questo elenco perché da oggi, martedì 1 aprile 2025, non si potrà più utilizzare.

LEGGI ANCHE: Creato un robot umanoide con le sembianze e la personalità di un essere umano (VIDEO)

Come riporta anche il sito HDBlog, la notizia riguarda tutti gli Android ancora fermi ad Android 5 Lollipop, ormai uscito dieci anni fa. Per utilizzare al meglio le funzioni di WhatsApp gli utenti hanno fare il backup e cambiare modello in modo da poter effettuare l’aggiornamento necessario.

Da oggi, 1 aprile 2025, tutto ciò non è più possibile perché l’app non consente più l’accesso. Chi si è mosso con anticipo ha fatto bene e adesso potrà continuare a usare il social senza aver corso il rischio di perdere dati importanti.

Ma quali sono gli smartphone a cui ci riferiamo? Si tratta di Galaxy S3, S4 mini e Note 2, la prima generazione di Moto G e Moto E del 2014, LG Optimus G e persino il Nexus 4. Tutti i possessori di tali dispositivi potranno continuare a usarli con tranquillità ma dovranno per forza trovare un’alternativa per continuare a messaggiare su WhatsApp.

Sicuramente in futuro anche altri telefoni richiederanno di essere sostituiti perché ormai datati. Quando questo avverrà vi terremo informati e stileremo la lista di tutti quelli che saranno al centro della questione.